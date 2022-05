Una famosa coppia di star del web ha annunciato la separazione dopo tre anni di fidanzamento. Ecco di chi si tratta.

Dopo tre anni di fidanzamento, una delle coppie più note e seguite del web si è detta addio, con grande sorpresa dei fan che non si sarebbero mai aspettato un epilogo così repentino, dato il forte feeling tra i due. Ora la domanda sorge spontanea: nonostante la separazione, i due riusciranno a restare insieme almeno a livello professionale? Ecco qualche informazione in più sul futuro delle due star del web.

Un fulmine a ciel sereno l’improvvisa separazione della amatissima coppia vip. Su Instagram i due sono seguitissimi (lui ha più di un milione di fan e lei più di 2 milioni) e, come ci si sarebbe aspettato, i followers l’inganno immediatamente tempestati di domande sul motivo della fine della loro relazione che appariva solida ormai da tre anni. I due però hanno voluto mantenere private le ragioni del loro allontanamento. Ma quale sarà il futuro della coppia? Ecco di chi stiamo parlando.

Due star del web hanno annunciato la separazione: lo choc dei fan

Stiamo parlando di Sespo (alias Edoardo Esposito) e Rosalba Adinolfi, che dopo ben tre anni di sodalizio sia professionale che sentimentale hanno deciso di porre fine alla loro relazione.

A dare l’annuncio dell’avvenuta rottura è stata la coppia stessa con un comunicato congiunto pubblicato su Instagram che ha chiaramente sconvolto tutti i fan (come un’altra rottura avvenuta in passato tra due vip molto amati dal pubblico). La coppia ha però tenuto a far sapere che la separazione è avvenuta nel migliore dei modi, senza litigi e brutte parole. I due, infatti, hanno affermato che nonostante la separazione continueranno a intrattenere rapporti amicali. A niente sono servite le domande assillanti dei fan sul motivo della rottura. La coppia ha infatti dichiarato di voler mantenere i dettagli della separazione segreti.

"Ciao a tutti, purtroppo volevamo annunciarvi che non siamo più fidanzati" ha esordito la coppia si Instagram. "Sono stati 3 anni e mezzo bellissimi, pieni di emozioni e ci siamo amati tanto. Purtroppo la nostra relazione è finita, ma siamo comunque in ottimi rapporti, non ci odiamo e continueremo a sostenerci a vicenda sia nel privato che nei nostri obiettivi lavorativi". E, infine, l'appello ai fan: "Vi chiediamo per favore di non fare troppe domande, possiamo capire che a voi dispiaccia molto, ma preferiamo di tenere questo momento privato, come spesso abbiamo fatto durante tutta la nostra relazione".