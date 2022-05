Non invitarli da nessuna parte: questi segni zodiacali sono veri guastafeste!

Ehi, noi speriamo per te di non doverti inserire tra i cinque segni zodiacali più guastafeste dell’oroscopo. Che dici, vediamo la classifica?

Non c’è niente da fare: ci sono delle persone che pensano sinceramente che rovinare “la festa”, sia essa letteralmente una festa oppure una situazione, sia divertente.

Hai presente il compagnuccio di classe che alzava la mano per ricordare alla professoressa che faceva supplenza che bisognava controllare i compiti a casa?

Ecco, di sicuro lui è nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi: ecco di chi parliamo!

I segni zodiacali più guastafeste dell’oroscopo: scopri se sei in classifica oggi

Ehi, non c’è niente di male ad essere uno dei segni zodiacali tra i più guastafeste dell’oroscopo… almeno crediamo!

La nostra classifica di oggi è qui per aiutarti a capire quali sono i segni zodiacali che non faranno veramente altro che… beh, rovinarti la festa!

Che si tratti di una festa metaforica o di una situazione nella quale tu sei contento e loro no, poco importa. I segni più guastafeste dello zodiaco non vedono l’ora di rovinarti l’umore!

Che ne dici: vale la pena scoprire chi c’è in classifica, in modo da sapere chi

Toro: quinto posto

Ehi, nessuno può divertirsi… se il Toro non si sta divertendo!

Cari Toro, ci dispiace proprio dovervi mettere nella classifica dei segni zodiacali più guastafeste dell’oroscopo però sapete bene che… beh, ve lo meritate!

I Toro sono persone capaci di rovinare veramente la festa agli altri, sia essa metaforica o letterale, semplicemente rendendo palese il proprio scontento.

Sono in grado di gelare una stanza intera con il proprio sguardo torvo e il volto imbronciato: c’è da avere paura!

Pesci: quarto posto

Dovete semplicemente sperare, se conoscete una persona nata sotto il segno dei Pesci, di non prenderla in una giornata negativa.

I Pesci, infatti, quando hanno una giornata negativa sono i re e le regine… delle feste “guastate”!

Ai Pesci, infatti, capita spesso di impuntarsi e di voler rovinare la festa agli altri. Mettono il broncio, sono freddi e distaccati ma non vi lasciano assolutamente mai da soli.

Usciranno con voi e saranno sempre a tutte le feste, pur con una faccia veramente… da guastafeste!

Vergine: terzo posto

Cara Vergine, nessuno sa essere guastafeste quanto te! Sappiamo benissimo che sei una persona precisa ed ordinata… ma a volte lo sei veramente un po’ troppo! Ti piace che tutto sia perfetto e, per questo, spessi sei una vera guastafeste!

Se tutto non è come la Vergine ha pensato, richiesto e preposto allora sono guai: che si tratti di uscire con gli amici o della sua sessione di laurea, la Vergine può trovare mille motivi per essere irritata o arrabbiata e portare l’umore di tutti quanti veramente sotto i tacchi.

Non solo trova questi mille motivi: la Vergine li fa anche pesare a tutti quanti, non preoccupatevi! Ehi, dopotutto non è un caso che voi Vergine siate anche fra i segni zodiacali più incontentabili di tutto l’oroscopo!

Ariete: secondo posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono delle persone che possiamo considerare guastafeste a tutti gli effetti.

Cari Ariete, ci dispiace dirvelo ma è così: siete proprio dei guastafeste!

Gli Ariete sono le classiche persone che, quando vedono che qualcuno si diverte più di loro, devono immediatamente rovinargli la piazza. Siete usciti insieme e voi riscuotete “più successo”? Ecco che gli Ariete si mettono a raccontare ad alta voce i vostri momenti più imbarazzanti oppure, semplicemente, non vi inviteranno mai più ad uscire con loro!

Qualcuno è felice, soddisfatto dei propri risultati e fiero? Gli Ariete lo bollano come egocentrico e insopportabile. Cari Ariete, ma perché siete così guastafeste?

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più guastafeste

Cari Gemelli, noi non volevamo dirvelo ma è proprio così: siete voi i segni zodiacali più guastafeste dell’oroscopo!

No, non imbronciatevi subito: ci date ragione, diventando immediatamente dei guastafeste!

I Gemelli sono delle persone che oscillano tra il voler fare Ehi, per fortuna che non siete anche nella classifica dei segni zodiacali più incontentabili di tutto l’oroscopo. La combo sarebbe esplosiva!

Cari Gemelli, sappiamo che, spesso, siete in pole position quando si tratta di fare festa. Siete persone sempre pronte all’avventura e che non hanno paura di lanciarsi verso l’ignoto. Peccato, però, che questo vostro modo di fare tenda a scontrarsi con la vostra capacità di cambiare umore in un momento. Voi Gemelli, appena qualcosa non va come volete (e capita spesso), finite per diventare veramente dei guastafeste!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.