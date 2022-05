Non rinunciare al tuo eyeliner secco: prova questo trucco salvavita!

E’ molto difficile utilizzare l’eyeliner secco ma grazie al nostro trucco riuscirai ad ottenere un risultato superlativo.

Un eyeliner secco è quasi impossibile da utilizzare, soprattutto se non adotti gli accorgimenti giusti.

Ci sono un paio di motivi per cui l’eyeliner si può essere seccato. Magari è colpa della della qualità o semplicemente è stato conservato male.

Scopri il trucco per utilizzare al meglio il tuo eyeliner secco

A prescindere dalle cause, il tuo eyeliner secco può essere riutilizzato e noi ti sveleremo in che modo.

Per fortuna esistono semplici trucchi fai da te per ravvivare gli eyeliner secchi, in modo da prolungare la loro longevità.

Usa acqua calda

Prova a scaldare con cura le matite o le formule liquide con l’acqua. Immergi l’eyeliner in una tazza di acqua calda o passalo sotto il rubinetto per riscaldarlo. Ci vorranno dai tre ai ai cinque minuti prima di vedere qualche risultato. Ricordati di asciugare l’eyeliner con un tovagliolo di carta e provarlo prima per eliminare l’acqua in eccesso. In alternativa, puoi ricorrere ad un asciugamano caldo, arrotolando il prodotto al suo interno.

Ci vuole manualità

Se il tuo eyeliner liquido non funziona, prova a premere la punta contro il dorso della mano e a tenerla premuta per qualche secondo. Così facendo, il prodotto potrebbe iniziare a funzionare. Infatti, potrebbe essere che l’eyeliner abbia solo bisogno di una rinfrescata, ma se non esce nulla significa che è ora dii sostituirlo.

Tempera regolarmente

Per quanto riguarda l’eyeliner a matita, abituati a temperare in modo regolare. Infatti, affilare regolarmente un eyeliner a matita aiuta a mantenerlo umido.

Prendi un asciugacapelli

Un altro consiglio che prevede l’uso del calore è quello di utilizzare un asciugacapelli. Questo metodo però, funziona meglio per le matite che sono diventate grumose e che non disegnano quando si esercita una leggera pressione. Basta mettere l’eyeliner su un asciugamano e usare il phon per circa cinque-dieci minuti. Ricordati di tenerlo a circa 15 centimetri di distanza. A questo punto non ti resta che affilare la punta.

Chiudi l’eyeliner in modo corretto

La corretta conservazione dell’eyeliner prevede il mantenimento di una chiusura ermetica. Questo consiglio aiuta a evitare che qualsiasi eyeliner liquido, in crema o in gel si secchi. Dopo ogni utilizzo, assicurati di stringere la parte superiore o di rimettere il tappo alle matite per evitare che prenda aria.

Aggiungi olio di cocco

Questo consiglio funziona meglio con l’eyeliner in gel. È importante procedere lentamente e fare attenzione ad aggiungere solo una goccia alla volta, perché troppo olio fa sì che l’eyeliner si sbavi troppo facilmente quando lo si applica.

Una volta aggiunto l’olio, puoi usare uno stuzzicadenti per fare dei buchi all’interno della formula per permettere all’olio di penetrare. Poi, rimetti il tappo e lascia riposare l’eyeliner per tutta la notte. Al mattino dovrebbe essere pronto all’uso.

Conserva a temperatura ambiente

Ti consigliamo di conservare l’eyeliner a temperatura ambiente per evitare che si secchi. A meno che non sia consigliato dal marchio, non conservare gli eyeliner a temperature estreme, come il frigorifero o il congelatore. Non lasciarli nemmeno in macchina in una calda giornata estiva. Il congelamento o lo scioglimento del prodotto può comprometterne l’integrità e l’utilizzo.