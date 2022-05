Caterina Balivo si sta preparando a prendere parte a Ballando con le Stelle? Dopo i tanti rumors, ecco finalmente la verità.

Caterina Balivo prenderà davvero parte alla prossima edizione di Ballando con le Stelle? A mettere fine alle continue discussioni sull’argomento (messe in piedi dai fan soprattutto sui social), è stata la stessa Balivo, che abbiamo recentemente visto sulle reti Rai nei panni di giudice del programma condotto da Milly Carlucci Il cantante mascherato. Cosa ha deciso di fare la bella conduttrice, da sempre richiestissima in moltissime trasmissioni TV?

La Balivo ha voluto fare chiarezza su una sua possibile partecipazione al noto programma condotto da Milly Carlucci Ballando con le Stelle. La trasmissione, da sempre molto seguita, è arrivata alla sua diciassettesima edizione e non accenna a perdere notorietà. Di certo, per Milly avere la Balivo tra i concorrenti sarebbe una vera vittoria perché di certo contribuirebbe a fare aumentare gli ascolti. Ecco cosa ha rivelato la Balivo in proposito.

Caterina Balivo a Ballando con le Stelle? La risposta della conduttrice non lascia spazio a dubbi

La Balivo ha annunciato che non prenderà parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, suscitando il dispiacere dei fan.

La conduttrice ha voluto rispondere in modo diretto alle mille voci sul web (in particolare sui social) che davano ormai per certa la sua partecipazione al programma. La sera del 18 maggio 2022 Caterina ha pubblicato una storia molto eloquente sul suo profilo Instagram in risposta a una notizia che paventava la sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle. La star della tv ha scritto a caratteri cubitali nella storia la parola “Falso”, descrivendo la notizia una vera e propria fake news e ironizzando sulla poca serietà del giornalista autore dell’articolo, Alberto Dandolo (che da sempre ha un rapporto molto stretto con i vip).

“E ogni anno Alberto Dandolo lancia la sua fake news su di me, ma ti vogliamo bene lo stesso”, ha scritto Caterina nella storia. Insomma, una vera delusione per i fan che già la immaginavano destreggiarsi nei vari passi a due proposti dal programma di Milly Carlucci. Nonostante tutto, la sua partecipazione a Ballando con le stelle non sembrava poi così inverosimile. Dopotutto la Balivo ha già collaborato con la Carlucci nel programma Il cantante mascherato. Che ci sia possibilità di vederla cimentarsi in qualche passo di danza per l’eventuale edizione del 2023/2024 di Ballando con le Stelle? Di sicuro è quello che molti fan sperano. Ma vi ricordate com’era Caterina Balivo da giovane? Una bellezza stratosferica!