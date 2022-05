I segni zodiacali più sfacciati faranno di tutto e di più: non sfidarli!

Conosci anche tu uno dei segni zodiacali più sfacciati di tutto l’oroscopo? Non hanno paura di niente e di nessuno: meglio non sfidarli mai!

Noi il nostro consiglio te lo abbiamo dato. Meglio non sfidare mai e per nessun motivo al mondo, i nati sotto i segni zodiacali che si trovano nella classifica di oggi.

No, non parleremo mica dei segni zodiacali che sono più inclini a giocare d’azzardo o dei segni più pericolosi di tutto l’oroscopo, tranquilla!

Oggi vogliamo solo scoprire quali sono i segni zodiacali che proprio farebbero qualsiasi cosa: tanto non si imbarazzano di nulla!

I segni zodiacali più sfacciati dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Forse hai anche tu un’amica veramente sfacciata, capace di dire e fare qualsiasi cosa in faccia… beh, a chiunque!

Se non riesci a pensare a neanche un’amica così, forse è meglio controllare la classifica di oggi dell’oroscopo. La sfacciata potresti essere tu!

Oggi abbiamo deciso di scoprire insieme quali sono i segni zodiacali più sfacciati di tutto l’oroscopo. Magari si tratta di qualcuno che conosci oppure… beh, proprio di te!

Gemelli: quinto posto

I nati sotto il segno dei Gemelli possono essere sia sfacciati che estremamente invadenti (si trovano, dopotutto, anche in questa classifica dell’oroscopo).

Fate attenzione quando uscite con loro!

Scherzi a parte, i Gemelli sanno essere persone particolarmente sfacciate ma solo a momenti alterni. Non tutti i giorni e non tutto il giorno, ma i Gemelli comunque possono diventare veramente scatenati e farvi fare alcune cose veramente… al limite!

Con i Gemelli, di sicuro, non ci si annoia!

Capricorno: quarto posto

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone abbastanza sfacciate… quando vogliono!

Il motivo per il quale li mettiamo in questa classifica è semplice: ad un Capricorno non dispiace essere “diretto” anche brutalmente, quando serve!

Per questo motivo, se state pensando di divertirvi con i Capricorno, potete contare su di loro. Quando capita qualcosa che hanno voglia di fare non aspettano niente e nessuno! Si lanciano all’avventura e vi porteranno con voi. Potrebbero mettervi in imbarazzo, certo, ma loro non si fanno problemi: dopotutto possono essere veramente sfacciati!

Cancro: terzo posto

Che i nati sotto il segno del Cancro siano nella classifica dei segni zodiacali più sfacciati di tutto l’oroscopo è sicuramente una sorpresa per qualcuno.

Ma come, i Cancro? Così teneri e gentili, così carini e timidi?

In realtà i nati sotto il segno del Cancro non hanno nessuna paura di mettersi in mostra: alzano la voce, fanno cose assurde per il gusto di farle e sono sempre (o quasi) pronti a sfidare gli altri. Se provate a metterli in imbarazzo, i Cancro reagiranno immediatamente… mettendo più in imbarazzo voi! Provare per credere!

Leone: secondo posto

Ehi, ci sarà un motivo se i nati sotto il segno del Leone sono anche nella classifica dei segni zodiacali sempre insoddisfatti in amore.

Il motivo (anzi, uno dei motivi) riguarda anche questo: i Leone sono estremamente sfacciati!

Ad un Leone non basta avere “poco” sul proprio piatto: deve sempre avere qualcosa in più con cui lavorare e, per questo, non si fanno remore!

Dicono qualsiasi cosa in faccia a chiunque, affrontano qualsiasi sfida e non vedono l’ora di farvi vedere quanto in là li può portare il loro essere (quasi) senza limiti.

Ehi, è vero che con i Leone ci si diverte ma a volte sembra che si comportino così… per fare solo bella figura agli occhi degli altri!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più sfacciati dell’oroscopo

Cari amici della Vergine, sapevate bene ci fosse il rischio di arrivare primi nella classifica dei segni zodiacali più sfacciati di tutti!

Diciamoci la verità: siete persone veramente (ma veramente) dirette, non è vero?

La Vergine è un segno particolarmente sfacciato perché non ha veramente filtri. Non ha paura di porsi in maniera che possa sembrare dura o rude agli altri e, per questo, non solo non rifiuta mai una sfida ma non si pone neanche limiti nel lanciarla!

I nati sotto il segno della Vergine sono veramente sfacciati: possono parlare con sconosciuti, dirvi qualsiasi cosa in faccia e aspettarsi che non ci siano conseguenze disastrose. Ehi, diciamoci la verità: spesso hanno anche ragione!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.