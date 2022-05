Sei fuori forma e non sai cosa mettere? I capi da scegliere secondo la moda

L’estate ufficialmente inizierà martedì 21 giugno ma in realtà – e chi vive in città lo sa meglio di altre – il caldo afoso è già diffuso da una decina di giorni. Mentre modelle ed amiche si scoprono con nonchalance ecco come vestirci se non siamo in perfetta forma.

Non c’è bisogno di coprirsi a strati stile cipolla o di scegliere il nero sempre e comunque.

Quella di legarsi una felpa in vita è un’abitudine passata che va giusto bene per le scampagnate in montagna ma nel nostro quotidiano, visto che siamo donne di un certo livello, è meglio puntare su altre soluzioni per camuffare rotondità poco gradite. Vediamo come vestirci in questo momento caldissimo.

Outfit furbi per nascondere i “difetti” del nostro corpo con l’estate alle porte

Gonne a trapezio, abiti a ruota, pantaloni a palazzo ed uno specifico tipo di jeans sono solo alcune tra le scelte più adatte quando si è fuori forma e si muore di caldo.

La prima proposta è quella del blazer – abito (sono ovviamente da evitare i colori fluo ed il bianco) sotto al quale si potranno mettere o un leggins nero basic o un pantaloncino a vita alta che resti però morbido sulle gambe. Un tacco alto slancia la figura ma se si punta sulla comodità va bene anche una scarpa casual un po’ rialzata. Bandite sia ballerine che mocassini.

Riguardo agli abiti, proprio come consigliato in precedenza per i fisici a pera, va enfatizzata la parte alta del corpo – dove avremo accumulato meno grasso – e lasciata più coperta la parte inferiore. La gonna a ruota, in questo caso, sarà la nostra salvezza, mantendici fresche e tranquille.

Per alcune donne però anche le braccia potrebbero essere motivo di imbarazzo ed è difficile anche solo pensare di coprirle senza avere il tessuto appiccicato addosso nel giro di pochi istanti causa sudore. Optare per una maglietta – top con le maniche a sbuffo o per un maglione traforato a maniche lunghe può essere la soluzione ideale passe-partout per molti outfit.

Un sì deciso anche per i jeans mom. In teoria allargano la figura ma in realtà, se si volessero nascondere gli orribili rotolini che “inspiegabilmente” sono apparsi sul nostro corpo, sono l’ideale. Indossarli con un top fantasia (non cut out e non micro) garantisce un’alta probabilità di successo.

Si potrebbe quindi coniugare lo stile della gioia brasiliana ad uno dei look proposti oggi. L’unione, come spesso accade anche nella vita, fa la forza.

Silvia Zanchi