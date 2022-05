È stata Miss Italia 1998 e molti di noi la ricordano come la miss dai lineamenti delicati e dalla bellezza acqua e sapone. Ecco com’è oggi.

Nel 1998 ha vinto Miss Italia, incantando il pubblico con la sua bellezza semplice da ragazza di periferia, a metà tra una venere botticelliana e una musa dei film di Franco Zeffirelli. All’epoca era giovanissima e ha ottenuto la vittoria all’ambito concorso dopo aver concluso il ciclo di studi alla facoltà di Scienze politiche. Oggi ha superato la soglia dei 40 ed è completamente diversa da come la ricordavamo (anche se è sempre bellissima). Ecco di chi si tratta.

Tra le Miss Italia che si sono susseguite nel corso degli anni, lei è forse stata una delle più belle in assoluto, con il sorriso dolce e innocente, i lunghi capelli castani e i profondi occhi marroni. All’epoca è stata incoronata da Fabrizio Frizzi (recentemente ricordato con affetto da Antonella Clerici e Carlo Conti) e, in seguito alla vittoria, ha preso parte a svariati programmi TV anche se adesso si sente poco parlare di lei. Ecco di chi stiamo parlando.

È stata Miss Italia 1998: oggi è completamente diversa

Stiamo parlando della bellissima Gloria Bellicchi, emiliana di nascita e considerata una delle miss dalla bellezza più dolce e autentica.

Dopo la vittoria all’ambito concorso di bellezza, per Gloria si sono subite aperte le porte del mondo dello spettacolo, che non poteva certo rimanere indifferente a una bellezza così sensazionale. Nel 1999 ha debuttato in televisione con il programma Let’s Miss Again, dedicato al mondo delle reginette di bellezza. Nella stagione televisiva del 1999-2000, ha condotto insieme a Marco Columbro e Simona Ventura (vi ricordate quest’ultima da giovane?) il programma Scherzi a parte. Gloria ha inoltre recitato in diverse fiction, tra cui In crociera e, soprattutto, L’ispettore Coliandro, uno dei programmi al tempo più seguiti e in onda sulle reti Rai.

Proprio partecipando alla riprese di questa fiction, Gloria ha conosciuto quello che poi è rivelato il suo grande amore: Gianpaolo Morelli. I due stanno insieme da oltre dieci anni e hanno anche avuto due figli, Gianmarco e Piermaria. Molti si sono chiesti quale sia il segreto del loro amore duraturo, che è apparso incredibile agli occhi di molti (si sa, infatti, che gli attori e le attrici faticano a trovare un equilibrio dal punto di vista sentimentale). Pare però che il loro segreto sia mantenere sempre la vita privata ben separata da quella pubblica, senza diffondere attraverso i media dettagli troppo personali riguardanti la loro famiglia.

Nel 2010 Gloria ha ottenuto un master in Marketing e Comunicazione e nel 2011 un altro in Produzione e Distribuzione Cinematografica. Dal 2010 è Consultant presso la Morris Casini & Partners e Professor of Fashion Marketing presso la MP&C School. Attualmente scrive anche per la rivista Ragazza moderna, su cui tiene una rubrica dedicata ai viaggi. Su People Magazine, invece, scrive articoli sulla ricerca scientifica. È inoltre fondatrice dell’associazione culturale Sursum Corda, che intende valorizzare il ruolo della donna nella cultura e nel lavoro lavoro, attraverso eventi e pièce teatrali.