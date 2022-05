Il frutto che aumenta la tua vitalità in base al tuo segno zodiacale

By

Gli astri ci rivelano qual è il frutto perfetto per ciascun segno zodiacale. Scegli il frutto che aumenta la tua vitalità.

Si dice che siamo quello che mangiamo. La qualità del cibo che assumiamo influisce sulla qualità della vita che conduciamo. Una dieta sana ed equilibrata ci aiuta a condurre una vita più leggera. La nostra appartenenza astrologica definisce la nostra personalità e da questa dipende anche il nostro grado di attività. Alcuni segni sono pigri altri iperattivi, per questo e per altre necessità gli astri hanno stilato la classifica del frutto perfetto per ciascun segno zodiacale.

C’è un frutto perfetto per ricaricarti di energia e vitalità e dipende dal tuo segno zodiacale. Mangiare il frutto che gli astri ti consigliano aumenterà la tua vitalità e migliorerà la qualità della tua vita. La frutta è un alimento buono e sano, ricca di acqua, vitamine, sali e fibre, rappresenta un pilastro per il nostro benessere quotidiano. Ottieni il massimo da te stesso includendo nella tua dieta il frutto perfetto per il tuo segno zodiacale.

Un frutto per ogni segno zodiacale, ecco il tuo

Sicuramente hai un frutto preferito anche tu, chissà se coincide con il frutto che ti consigliano gli astri per dare al tuo corpo tutti gli elementi nutrizionali di cui ha bisogno.

Ariete

L’Ariete è tra i segni più vitali e avventurosi, compie sforzi persistenti e non si ferma mai, qualunque siano le condizioni metereologiche. L’ ARANCIA è il frutto che fa al caso tuo, un pieno di vitamina C, ti aiuta a rimanere in salute, permettendoti di dedicarti a tantissime nuove avventure.

Toro

Il Toro è un segno molto sensibile ma tende a nascondere le sue vere emozioni mostrando un aspetto conservatore. Il KIWI è il frutto che lo aiuta a restare calmo e a regolarizzare la pressione sanguigna oltre che a migliorare la salute ella tua pelle solitamente delicata.

Gemelli

I Gemelli sono poliedrici, curiosi, solari e caldi. L’ ANANAS dolce e spinoso è il frutto perfetto per il Gemelli che per stare bene ha bisogno di apportare molta varietà nella sua vita inoltre rinforza denti e gengive permettendogli di mordere meglio la vita.

Cancro

Il cancro ha bisogno di sicurezza e dolcezza. E’ un segno ansioso molto sensibile a stati di stress eccessive, le PESCHE sono perfette per mitigare gli effetti di stress e ansia. Migliorano la digestione e aiutano il corpo a disintossicarsi.

Leone

Il nativo del Leone è brillante, curato, eccentrico e sempre molto impegnato a raggiungere i suoi traguardi. Il frutto più adatto a lui è il POMPELMO, un tonico rinfrescante che allevia stanchezza e vari disturbi e tiene lontano l’influenza e per uno che non si ferma mai non si può chiedere di meglio.

Vergine

La Vergine è un segno iper sensibile e cagionevole. Il MELOGRANO, ricco di proprietà antivirali preserva la sua salute, inoltre e proteggere la sua pelle delicata dai raggi UV e lo aiuta a mantenere sotto controllo il suo peso data la sua tendenza a lasciarsi andare alla fame nervosa.

Bilancia

Il nativo della Bilancia ricerca equilibrio e armonia per tutta la durata della sua vita. È un segno che ama la semplicità e detesta ogni forma di conflitto. L’ANGURIA con il suo 92% di contenuto di acqua è perfetto per la Bilancia. L’anguria ha proprietà antinfiammatorie e riduce il rischio di malattie cardiache aiutandolo a preservare la calma.

Scorpione

Lo Scorpione è molto emotivo e diffidente. Spesso il suo intestino risente dei suoi stati d’animo fluttuanti. La MELA è il suo frutto ideale, abbassa la pressione sanguigna e la migliora oltre che ad aiutare il suo intestino a combattere le sue irregolarità come gli stati di stipsi o le eccessive evacuazioni.

Sagittario

Il Sagittario è un segno molto ottimista e amante del divertimento delle avventure e dei viaggi. La GUAVA è il frutto perfetto per un Sagittario poichè lo aiuta a restare attivo a lungo. La guava migliora la salute del suo sistema digestivo e lo aiuta a controllare i livelli ormonali.

Capricorno

I nativi del Capricorno sono pazienti, ambiziosi, tenaci, lavorano tantissimo e portano a casa molti obiettivi. La FRAGOLA è il suo frutto alleato, lo aiuta a rafforzare il suo sistema immunitario e a rinforzare la sua memoria rendendola pronta e scattante per cogliere nuovi stimoli.

Acquario

L’Acquario ama il cambiamento e odia la routine. E’ uno dei segni più eccentrici ed enigmatici dello zodiaco. Il COCCO è un frutto ricco di minerali, come manganese, selenio, ferro e rame ed ha proprietà antibatteriche, è il frutto ideale per l’Acquario e la vitalità dei suoi muscoli.

Pesci

I Pesci sono dei grandi sognatori e spesso non hanno i piedi piantati per terra. La PAPAYA è il frutto che li aiuta a migliorare la salute cardiovascolare e digestiva in modo che nulla possa interferire con il proseguimento dei suoi sogni.