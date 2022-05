Colpaccio di Mediaset: ora è tutto vero, torna la star più amata del momento

Ci ha fatto sognare interpretando amatissimi ruoli, ora è pronto a tornare in tv su Mediaset e l’attesa dei fan cresce.

C’è chi ha visto almeno una delle sue serie tv e chi mente. Si fa per scherzare, ovviamente, ma l’attore di cui vi parleremo oggi è sicuramente diventato uno dei più amati a livello internazionale. Le fiction di cui è stato protagonista fino ad ora sono entrate letteralmente nel cuore degli italiani, che continuano ad attendere di rivederlo in tv.

Lui in effetti, all’Italia si è legato moltissimo, sarà proprio per l’accoglienza estrema che il nostro paese gli ha riservato. Lo vediamo spesso ospite in programmi cult come C’è posta per te dove, quando Maria De Filippi riesce ad “acchiapparlo”, fa delle splendide sorprese ai suoi ammiratori regalando momenti di gioia. Per un periodo, sembrava anche che nel Bel Paese avesse trovato l’amore.

Le pagine rosa sono state piene di gossip sulla sua storia d’amore con la bella conduttrice sportiva Diletta Leotta, che però sembra poi essersi conclusa con un nulla di fatto. Intanto lui ha scelto di trasferirsi in pianta stabile proprio in Italia, anche a causa del suo lavoro. Sono in arrivo delle grandi novità per tutti i fan dell’attore più amato del momento. Non avete ancora capito di chi parliamo? Vi diamo un altro suggerimento. Segni particolari: turco e bellissimo. Lui è Can Yaman ed è pronto a farci sognare di nuovo in tv.

“Viola come il mare” arriva in autunno su Mediaset, la fiction in italiano che tutti aspettano

Sono stati gli stessi protagonisti a parlare molto di questa fiction già tramite le loro pagine social, creando un fermento sempre più grande nei fan. Saranno Francesca Chillemi e Can Yaman gli interpreti principali di “Viola come il mare“, la nuova fiction targata Mediaset. Dalle notizie che trapelano, la serie dovrebbe sbarcare sui nostri piccoli schermi in autunno, quindi bisognerà avere ancora un po’ di pazienza.

I due attori hanno concluso giusto qualche settimana fa le riprese e tra loro, si diceva, potrebbe essere scattata una sintonia che va al di là dell’amicizia, ma nessuno dei due ha mai confermato i gossip. Nel frattempo Can Yaman, che era già comparso nel finale di una nota fiction italiana Rai con la Chillemi, ha affrontato una nuovissima sfida. “Viola come il mare” sarà infatti la prima serie in cui l’attore turco recita completamente in italiano.

La sua è una pronuncia ormai perfetta e sarà emozionante seguire una serie con la sua voce originale, piuttosto che con il solito doppiaggio. Insomma, Can ha trovato nell’Italia una seconda casa e noi ne siamo felicissimi visto che probabilmente questo lo porterà ad accettare sempre più lavori nel nostro paese. Intanto Yaman è in procinto di iniziare le riprese della nuova serie Disney + dal titolo “El turco” mentre potrebbero slittare per il momento quelle di “Sandokan“.