Quello che vedi in questa immagine ci dirà se il vostro è amore vero

Cosa? Pensi di non avere bisogno del test della relazione vera? Chissà, forse è perché hai paura di scoprire la verità su voi due…

Ehi, non prendertela con noi ma, se vuoi, prenditela direttamente con il test di oggi.

Eh sì, abbiamo deciso di proporti un test decisamente particolare… per la vostra coppia!

Dovrai solo dirci quello che vedi nel quadro che ti proponiamo qui sopra. Noi, in cambio, ti daremo una visione unica della tua relazione.

Non sei curiosa di sapere se sia vera o meno?

Test della relazione vera: dicci cosa vedi nel quadro e scopri quanto è reale il tuo amore

Ci sono delle persone, siamo sicure che ne conosci molte, che stanno con il proprio partner… per convenienza.

Ehi, non metterti subito sulla difensiva: non intendiamo dire che sia proprio il caso tuo e del tuo partner!

Il test della relazione vera, però, ci aiuterà a capire se il vostro è vero amore o se, invece, sotto sotto qualcosa non va.

Siamo sicure che tu per prima non vorresti stare con qualcuno che è fidanzato con te per non addormentarsi da solo la sera o per sapere cosa fare a Capodanno… no?

Per fare il test, abbiamo deciso di proporti una delle opere del pittore francese André Martins De Barros. Ci dici che cosa vedi nel quadro?

hai visto un clown : ehi, sapevi benissimo che vedere un clown (per quanto allegro e divertente) non è proprio segno di calma e tranquillità, vero?

Nella simbologia comune, il clown è visto come un vero e proprio sinonimo di caos e follia. Questo non vuol dire che la tua relazione sia un treno merci in fiamme ma che, forse, c’è il rischio che lo diventi!

Vedere un clown in questa tipologia di test della personalità, che fanno leva sul tuo inconscio e ti chiedono di ascoltare proprio lui, potrebbe significare moltissime cose.

La prima delle quali, quasi sicuramente, è quella che nella tua vita c’è un certo… movimento! Probabilmente la vostra relazione risente di tutto questo affannarsi da una parte e dall’alta. Non c’è niente di male in questo e non vogliamo per forza dire che il vostro non sia vero amore! Semplicemente, però, noi ti suggeriremmo di fare le cose con un minimo di calma: non si sa mai! (Ehi, che ne dici di provare anche il nostro test del piano B ? Potrebbe aiutarti a capire qual è la tua vera direzione nella vita!)

No, dai, scherziamo: questo non è un test come quello in cui devi trovare un gatto in mezzo ai gufi (difficilissimo, quasi nessuno lo risolve). Non vogliamo di certo farti perdere diottrie o voglia di vivere!

Se hai visto i fiori possiamo dire che, tra te ed il tuo partner, probabilmente va tutto bene. Ehi, forse anche troppo! Quello che hai visto è una riflessione della tua interiorità: sei calma, felice, in piena fioritura.

Di certo questo si rispecchia in molti ambiti della tua vita, per non parlare direttamente della tua relazione!

Sei una persona assolutamente capace di prendere decisioni chiare, concrete che ti portano ad essere felice senza tanti giri di parole! In questo momento, il test della relazione vera ci dice che quella che hai è sicuramente vera, basata su elementi reali. Buon per voi!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.