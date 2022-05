Test della Madre | Sai davvero quanto sei portata per la maternità?

By

Con questo test cercheremo di capire quanto è sviluppato il tuo istinto verso la maternità. Lo hai già sviluppato pienamente oppure no?

Secondo una convinzione vecchia quanto il mondo, le donne possiedono un innato istinto di maternità. Dovrebbero teoricamente essere naturalmente portate per la generazione di figli e il loro accudimento. Le cose non stanno sempre così.

Diventare madri infatti è un passo molto difficile ed estremamente impegnativo per qualsiasi donna. Significa mettere da parte se stesse e rinunciare a gran parte delle proprie esigenze per dedicare più spazio, più tempo e più energie possibili ad un altro essere vivente.

Per questo motivo non sempre una donna si sente pronta a essere madre. Magari pensa ancora di avere molto da imparare o molte cose da voler ottenere prima di mettere al mondo dei figli.

In altri casi, però, si ha un desiderio così forte e così profondo di essere madre da essere pronte a fare un figlio anche in giovanissima età.

Ovviamente tra questi due estremi ci sono tantissime sfumature e tanti casi differenti: spesso non sappiamo se siamo pronte o no. Questo test serve proprio a rispondere a questa domanda.

Test della Maternità

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di osservare l’immagine e registrare il dettaglio che hai notato per primo. Leggi poi il profilo corrispondente e scopri qualcosa di più su te stessa.

1 – L’albero

L’albero sulla destra dell’immagine è una sagoma molto grande, scura e spigolosa. Dal momento che è curvo verso il basso sembra quasi minacciare le persone che stanno sostando sotto di esso.

Non ha foglie e non ha fiori, sembra quasi un albero in inverno o un albero ormai morto.

Se la tua attenzione è stata attirata da questo particolare elemento del quado significa che le tue paure ti stanno bloccando e non credi affatto di essere ancora pronta a essere madre.

Senti sia la pressione sociale (perché tutte le donne dovrebbero essere delle “madri modello”) sia la tua insicurezza di fondo. Significa cioè che non ti senti ancora all’altezza oppure pensi di aver passato il momento della vita giusto per diventare madre.

Cerca di non preoccuparti così tanto e di affrontare la questione con più leggerezza. Prima o poi ti sentirai pronta e, se proprio non dovesse accadere, l’importante è essere serene.

2 – La coppia

La coppia di persone abbracciate è un altro degli elementi scuri del quadro ma è sicuramente meno ingombrante rispetto all’albero.

La coppia è rappresentata in maniera da essere quasi un unico elemento anche se formato da due corpi distinti. Se hai notato questo elemento nonostante fosse di dimensioni così piccole, significa che per te una coppia solida è fondamentale per diventare madre.

Se non ti sei ancora sentita pronta fino a questo momento della tua vita è probabilmente perché pensavi di non avere accanto a te l’uomo giusto, un uomo che fosse in grado di appoggiarti, sostenerti e non farti mai sentire sopraffatta dalle incombenze della genitorialità.

Hai certamente ragione: una coppia solida è il fondamento di una famiglia felice e quando riuscirai a costruirla sarai anche in grado di essere una madre serena e soddisfatta.

3 – Il bambino

Il bambino è sicuramente l’elemento più grande del quadro ma, allo stesso tempo, è l’unico a non essere effettivamente dipinto. La sua forma infatti può essere “indovinata” prestando attenzione al negativo dell’immagine (cioè alla parte azzurra dello sfondo) incorniciata dagli elementi in primo piano.

Si tratta quindi di “un elemento in trasparenza” che, però, è anche l’elemento intorno a cui si organizza concretamente e idealmente tutto il resto del dipinto.

Se hai notato il bambino come prima cosa significa che hai un senso di maternità molto profondo e molto sviluppato.

Se ci fossero le condizioni tu saresti già pronta a diventare madre e non hai paura di un compito così arduo. Hai sicuramente il cosiddetto istinto materno e mettere al mondo dei figli è una tappa molto importante nel percorso di vita che ti sei immaginata.

Ti consigliamo solo una cosa: non trasformare questo dono meraviglioso in un’ossessione: vivi il tuo desiderio di maternità con la massima serenità possibile.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.