Test: il modo in cui porti la borsa ti rivela come essere più attraente

Come porti solitamente la borsa? Questa tua abitudine rivela alcuni tratti della tua personalità e ti aiuta a capire come essere più attraente.

Tra gli accessori che usano le donne per essere più attraenti figurano oggetti come rossetto, tacchi, gonne ma difficilmente si pensa alla borsa. Eppure questo accessorio potrebbe rivelarci molti aspetti di noi, perfino in che modo risultare più attraenti.

Per scoprire in che modo la borsa può essere rivelatorio, è sufficiente dedicare pochissimi minuti di attenzione a questo test, il tempo di osservare l’immagine e riflettere su come solitamente portiamo la borsa. La tieni in mano, sull’avambraccio? a tracolla?

Test: dimmi come porti la borsa e ti dirò come essere più attraente

Ti piacerebbe capire cosa ti renderebbe più attraente? Essere attraente migliora l’autostima e in questo senso anche la qualità della vita. E’ molto importante confidare in noi stessi e avere una buona stima della nostra persona. Se ti stai chiedendo cosa ti renderebbe più attraente tutto quello che devi fare è dire come porti la borsa e leggere il profilo corrispondente.

Soluzione del test

1 Se porti la borsa a tracolla

Se tendi a portare la borsa a tracolla significa che sei una persona indipendente e sicura di te stessa. Uno dei tuoi difetti è quello di essere un pò superficiale e di tralasciare la considerazione di alcuni dettagli. Per risultare più attraente dovresti pensare e riflettere in modo esaustivo riguardo le diverse questioni della vita, non tutto è come appare.

2 Se porti la borsa tenendola per la maniglia

Portare la borsa tenendola per la maniglia riflette una grande autostima. Sei una persona che punta alla sostanza e non all’apparenza. Non dai troppa importanza alla tua immagine, sei una persona pulita, acqua e sapone. La cosa che conta di più per te è raggiungere i tuoi obiettivi. Ciò che ti renderebbe più attraente sarebbe puntare sulla tua eleganza. Sei femminile e aggraziata, se curassi anche il tuo abbigliamento, daresti un tocco in più al tuo stile gia elevato.

3 Se di solito porti la borsa tra la spalla e la vita

Se porti la borsa a tracolla incrociata significa che sei una persona timida ed introversa. Gli altri ti descrivono misteriosa e ambigua, in realtà tendi a fare fatica a dare fiducia e a fidarti degli altri. Dovresti rilassarti un pò e goderti la vita, è questo ciò che ti renderebbe più attraente.

4 Se porti la borsa sull’avambraccio

Questo modo di portare la borsa delinea una personalità molto intelligente. Analitica, attenta ad ogni dettaglio, sei una persona alla quale non sfugge nulla. Questo tuo modo di essere purtroppo è fonte di eccessive preoccupazioni ed ansia. Questo è ciò che oscura la tua attrazione, cerca di essere più solare e liberati del broncio.

5 Porti la borsa tenendola con la mano

Se porti la borsa in questo modo significa che sei una persona molto idealista e meticolosa. Svolgi tutto con estrema precisione e sei molto ligia al dovere. Questa è senza dubbio una grande qualità ma essere eccessivamente seri non ripaga il grado di attrazione. Quello che ti ci vorrebbe è metterti comodo, a tuo agio e godere dei piaceri della vita, perchè questa non è fatta solo di doveri. Ridi di più.