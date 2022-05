Ecco i segni zodiacali che tendono ad avere e nascondere segreti

Questi segni zodiacali sono i più introversi e misteriosi. Hanno sempre qualche segreto che non condividono con nessuno.

La propria appartenenza astrologica influisce sulla nostra personalità. Alcuni nostri tratti caratteriali subiscono l’influenza dei pianeti e degli elementi che governano il nostro segno. Secondo gli astrologi alcuni segni hanno la marcata tendenza ad avere segreti, taciturni e riservati appaiono freddi ma sono solo introversi e preferiscono non rivelare molte cose che li riguardano agli altri, anche se sono persone care.

Alcune persone amano confidarsi, confrontarsi, raccontare. Questa condivisione fa nascere una maggiore empatia, salda i rapporti e crea intimità emotiva. Altre persone temono o sono infastidite dal giudizio altrui o molto semplicemente preferiscono tenere per se fatti privati. Questa tenenza potrebbe dipendere dal nostro segno astrologico.

Questi segni nascondono sempre segreti

Scegliere di tacere, di non rivelare fatti personali alle persone è comprensibile. Queste forme di apertura e di confessione incidono sulla nostra privacy e ci rendono oggetto di giudizio e commenti. Anche se aprirsi con gli altri è una valvola di sfogo che spesso ha effetti benefici, alcune persone scelgono di tenere tutto dentro, come i segni zodiacali della classifica di oggi:

Toro

I nativi del Toro hanno la tendenza a conservare molte cose come ricordi e oggetti. Estremamente responsabili e previdenti scelgono di non raccontare fatti che li riguardano per evitare che vengano usati contro di loro. In generale il Toro non rivela apertamente ciò che pensa o ciò che sente. Se viene interrogato su una questione solitamente resta imparziale. Le confidenze non lo fanno sentire a suo agio.

Gemelli

I Gemelli sono molto solari e simpatici. Di natura socievole la loro compagnia è gradevole. Il Gemelli parla di tutto ma non dei suoi fatti privati. Diciamo che si pone dei limiti invalicabili, può raccontare cose personali fino ad un certo punto, non oltre. Ci sono cose che terrà sempre per lui. Il Gemelli è disposto a raccontare solo per un personale tornaconto. Racconterà solo ciò che sarà utile per i suoi interessi.

Cancro

Il Cancro è un segno sensibile ed ottimista, tendenzialmente positivo. Solitamente è silenzioso, passivo, ascolta ma non commenta, si trattiene perchè quando parla spesso appare crudele. Le sue parole fanno male perché sono dirette e più che cercare giustificazioni ricerca le colpe. Giudica gli altri ma tende a non sottoporre se stesso a giudizio, parla poco di lui. Il Cancro preferisce tacere piuttosto che parlare di cose che lo destabilizzano e gli creano un turbamento. Quando ha dei pesi dentro preferisce stare da solo da evitare di far trapelare quello che sente.

Scorpione

Lo Scorpione è noto per essere il segno più misterioso dello zodiaco. Gentile e sensibile, è sempre sulla difensiva. La sua natura diffidente lo spinge a nascondere molte cose che lo riguardano agli altri. Tende a nascondere le sue idee e i suoi pensieri e a dire solo ciò che gli altri vogliono sentirsi dire. Qualche volta non riesce a trattenersi e passa dalla dolcezza alla ferocia in un secondo. Solo quando acquisisce piena fiducia in qualcuno inizia ad aprirsi ma mai del tutto.

Acquario

L’Acquario ama profondamente i suoi momenti di solitudine nei quali resta da solo e riflette. E’ un segno eccentrico e ha idee e pensieri che spesso non sono in linea con quelli del resto del mondo. Di lui si dice che sia un segno sui generis. Ci sono molte cose che non rivela di lui, solitamente preferisce prima fare chiarezza a livello mentale prima di parlare ma questo non capita quasi mai perchè è un segno estremamente complicato e tutti i suoi pensieri rimangono spesso intrappolati nella sua mente. Quando l’Acquario è taciturno significa che c’è qualcosa che bolle in pentola e in questi casi diventa imprevedibile.