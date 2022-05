E’ stata la star indiscussa di Un posto al sole: oggi è tutto cambiato

Ve la ricordate? In Un Posto Al Sole era una star indiscussa. Nella sua carriera di attrice ha fatto altri ruoli importanti…Ecco com’è diventata oggi e cosa fa nella vita!

L’attrice ha iniziato la sua carriera fin da bambina esordendo in teatro quando era ancora piccola. Successivamente, durante l’adolescenza ha avviato una carriera sia nel piccolo che nel grande schermo.

La donna di cui stiamo parlando oggi, è Samuela Sardo. Attrice classe 1977 ha raggiunto la notorietà grazie alla soap opera girata a Napoli, “Un posto al Sole“. Nella fiction in onda su Rai 3 Samuela vi ha preso parte per interpretare Anna Boschi dal 1996 al 1988 e, in seguito, dal 2002 al 2003. Oggi non nega di voler ritornare a fare parte del cast della soap opera più longeva e amata dal pubblico italiano.

Intanto, oltre a questa partecipazione che ha dato un booster alla sua carriera professionale, Samuela ha preso parte ad altre produzioni televisive come “Incantesimo”, “Una donna per amico” e “Don Matteo” (per un solo episodio dell’ottava stagione). Di quest’ultima esperienza affianco a Terence Hill, la Sardo ricorda con grande ammirazione la professionalità e gentilezza dell’attore che, per 13 stagioni e 259 puntate ha impersonato il parroco Don Matteo.

Ma cosa fa oggi Samuela Sardo? Scopriamo più informazioni sulla sua vita privata e professionale!

Samuela Sardo oggi: dalla separazione a UPAS

Samuela Sardo, nota attrice per aver preso parte alla serie televisiva Un posto al sole alias Upas si è recentemente raccontata ai microfoni di Diva e Donna per rivelare tutti i suoi progetti futuri e non solo.

Dal punto di vista della vita privata, Samuela Sardo ha da poco annunciato la vita del suo matrimonio con il produttore, regista e direttore artistico del Teatro Sistina a Roma, Massimo Romeo Piparo. I due, erano sposati dal lontano 2011 e hanno una figlia di nome Ludovica, con la quale Samuela ama sporadicamente condividere scatti insieme sui suoi social.

Secondo le dichiarazioni della donna, l’essersi dedicata troppo alla sfera privata della sua vita l’ha messa di fronte ad un bivio facendole rinunciare in un certo senso alla carriera. Nel corso dell’intervista che vi citavamo prima, la donna ha parlato di eccesso di dedizione alla famiglia che l’ha poi portata a intraprendere un percorso di psicoterapia per superare alcuni problemi e alcuni errori che ha commesso verso se stessa.

Da un punto di vista lavorativo e professionale sappiamo per certo che oggi Samuela è tornata in careggiata. Sta difatti prendendo parte ad un film e presto tornerà sul set per girare. Come già anticipato, la Sardo vorrebbe tornare anche a rivestire i panni di Anna Boschi, in quanto viva e vegeta e che potrebbe tornare in qualsiasi momento. Chissà…