Gattò di patate alle acciughe e pomodorini: la soluzione vincente

C’è tutto quello che serve in un piatto semplice, genuino, come piace a noi il gattò di patate alle acciughe e pomodorini è una grande idea

Esistono diverse versioni del gattò di patate, un piatto che nasce in Campania e che ormai tutti sanno cucinare. Ma il gattò di patate con acciughe e pomodorini è certamente una delle più golose, invitanti e buone.

Una ricetta che va bene a tutti e che piace a tutti perché mette insieme carboidrati, proteine, minerali, Omega 3 e tutto quello che serve per la nostra salute.

Gattò di patate alle acciughe e pomodorini, buono subito o in freezer

Il gattò di patate con acciughe e pomodorini è la classica ricetta multiuso. Possiamo proporlo a pranzo e a cena, anche come secondo piatto, portarlo dietro in spiaggia, nelle gite fuori porta, al lavoro per il pranzo. Ma il vantaggio è che possiamo congelare tutto e tirarlo fuori quando serve.

Ingredienti:

900 g di patate

3 uova medie

100 g di provola

10 filetti di acciuga sott’olio

8 pomodorini

2 cucchiai di pecorino

30 g di pangrattato

50 g di burro

2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Laviamo le patate e mettiamole a cuocere in una pentola piena d’acqua. Lasciamole andare 25 minuti da quando comincia il bollore.

Intanto che aspettiamo, mettiamo a scottare per 1 solo minuto i pomodorini in acqua bollente per togliere meglio la buccia. Quindi tagliamoli a metà eliminando la parte liquida e i semini. Tagliamoli a dadini e poi tagliamo a fette la provola.

Quando sono cotte, scoliamo le patate. Sbucciamole ancora calde e passiamole nello schiacciapatate raccogliendo tutto in una ciotola. Poi aggiungiamo 40 grammi di burro, le tre uova leggermente sbattute, il pecorino grattugiato, regolando di sale e pepe a piacere.

Con il resto del burro ungiamo una teglia e cospargiamo il fondo con metà del pangrattato che servirà per non far attaccare il gattò. Poi versiamo metà del composto a base di patate, livelliamo con il dorso di un cucchiaio oppure una spatola da cucina e distribuiamo sopra la provola, i filetti di acciuga (ma senza il loro olio) e i cubetti di pomodorini.

Poi copriamo con il resto delle patate, livelliamo ancora e condiamo in superficie con un filo d’olio extravergine d’oliva, spolverizzando con il resto del pangrattato.

Infine inforniamo a 190°per circa 40 minuti. Quando il gattò di patate con acciughe e pomodorini è leggermente dorato possiamo spegnere. Tiriamo fuori, lasciamo riposare per 20 minuti e poi possiamo fare le porzioni.