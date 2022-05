Per l’estate e al mare avrai bisogno di questi accessori trendy, firmati Zara!

Per l’estate 2022 al mare avrai bisogno di una cosa fondamentale per essere trendy: gli accessori giusti! Ma quali scegliere? Dove acquistarli? E come abbinarli? Rispondiamo insieme a queste domande, su guida di stile targata CheDonna

Si è aperta la stagione balneare, finalmente! Con le belle giornate di sole e caldo afoso in noi si è acceso l’interruttore, che ci dice “è tempo di mare”! Allora preparate la borsa con il telo, le creme solari, il costume da bagno e quant’altro. Ma non state dimenticando nulla? Gli accessori! Esatto, perché per trascorrere un’estate all’insegna della moda come una vera fashion lover non dovrai dimenticare gli accessori giusti, neanche al mare. Scopriamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna quali sono i 4 accessori che non dovranno mai mancare nel tuo outfit da spiaggia quest’estate!

Sopportiamo il caldo afoso dell’estate solo grazie al mare, dove trascorriamo giornate ricaricanti sotto il sole cocente per ottenere la migliore tintarella.

Voi penserete che al mare non si può essere trendy, ma bisogna solo pensare alla praticità e comodità giusto? Invece vi sbagliate di grosso, perché ogni vera fashion lover sa bene che ogni momento è buono per sfoggiare tendenze su tendenze, e il mare non è da meno.

Allora, come fare ad essere trendy anche al mare? Facile! Indossando gli accessori giusti! Non sapete quali scegliere? Siete sulla guida di stile giusta, perché oggi qui su CheDonna vedremo i 4 accessori più trendy del momento, perfetti per una giornata di mare, da acquistare a meno di € 20, da Zara.

Curiose? E allora iniziamo!

Per trascorre l’estate al passo con le tendenze scegli gli accessori di Zara, che costano meno di € 20!

Conosciamo tutti il brand Zara. Tutte noi possediamo a casa almeno un capo di questo brand. Ma ciò che molti non sanno è che possiedono un vasto assortimento di accessori, tutti estremamente al passo con le tendenze. In più a basso costo!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e scopriamo i 4 accessori di Zara low-cost per un’estate al top:

collane maxi gioielli : se trascorrerai la tua giornata con gli amici allo stabilimento balneare, dovrai curare il tuo look nei minimi dettagli. Scegli il costume, il copricostume, e l’accessorio giusto. Ad esempio? Collane maxi colorate da abbinare al colore del tuo outfit. Costo € 19,95.

: se trascorrerai la tua giornata con gli amici allo stabilimento balneare, dovrai curare il tuo look nei minimi dettagli. Scegli il costume, il copricostume, e l’accessorio giusto. Ad esempio? Collane maxi colorate da abbinare al colore del tuo outfit. Costo € 19,95. foulard satinato con stampa : non è solo un accessorio, ma un salvavita fashion per i nostri capelli al mare. Di cosa parliamo? Del foulard satinato, da utilizzare in testa come bandana o fascia. Costo da Zara € 9,95.

: non è solo un accessorio, ma un salvavita fashion per i nostri capelli al mare. Di cosa parliamo? Del foulard satinato, da utilizzare in testa come bandana o fascia. Costo da Zara € 9,95. borsa rete : vi serve la nuova borsa mare, che sia trendy, capiente, ma non volete spendere un patrimonio? Ecco a voi la borsa a rete di Zara, una vera e propria sacca, disponibile in moltissimi colori, dove inserire tutte le vostre cose per il mare. Costo? € 6,95.

: vi serve la nuova borsa mare, che sia trendy, capiente, ma non volete spendere un patrimonio? Ecco a voi la borsa a rete di Zara, una vera e propria sacca, disponibile in moltissimi colori, dove inserire tutte le vostre cose per il mare. Costo? € 6,95. occhiali da sole cat eye: ultimo, ma non per importanza, l’accessorio indispensabile: l’occhiale da sole. Modello cat eye con montatura maculata, costo € 19,95. A proposito, la borsa della regina Elisabetta è in vendita, per per pochissimo tempo!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sugli accessori indispensabili per un estate al passo con le tendenze!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità dal mondo del fashion, e molto altro ancora!