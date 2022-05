Anticipazioni Beautiful: Bridget di nuovo protagonista, la sua storia spiazza

Anticipazioni Beautiful. Un clamoroso ritorno di fiamma tra due ex storici della soap. Ecco di chi si tratta e perché tornano insieme!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni: Bridget avrà più spazio nella soap

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. In particolare ci saranno più scene con Bridget.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America assisteremo al ritorno sulle scende di Bridget Forrester. Si tratta di un ritorno duraturo e non soltanto per alcune brevi scene. Una scelta sorprendente degli autori, che ha sorpreso anche la stessa attrice Ashley Jones, che dal 2005 presta il volto alla figlia di Eric e Brooke Forrester.

Uscita di scena nel 2012, Bridget è poi tornata con la sua interprete in numerose e brevissime visite nel corso degli anni. Di sicuro una bellissima notizia per i fan, in quanto Bridget è sempre stata una delle protagoniste più amate della soap opera americana.

Ashley ha dichiarato: “Sarò onesta, quasi non ci credevo. Mi sono detta che sarebbe stato per un paio di episodi, come sempre. Non ho chiesto per quanti, ho prontamente risposto che avrei liberato la mia agenda. Ma poi i copioni continuavano ad arrivare.”

Attualmente, Bridget Forrester è stata coinvolta nell’emergenza medica che ha visto coinvolta Steffy Forrester, visto che il caso ha voluto che la “zia-sorellastra” della figlia di Taylor si trovasse in pronto soccorso quando Steffy è stata ricoverata per un colpo d’arma da fuoco.