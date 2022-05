Gli uomini di questi segni si sottomettono sempre alla partner

Gli uomini appartenenti a questi 3 segni zodiacali quando fanno coppia con le donne di questi 3 segni finiscono sempre col farsi dominare.

Si pensa sempre alla donna come al gentil sesso, al sesso debole che secondo molti pregiudizi ha una predisposizione ad essere dominata dal suo partner. Le donne non sono affatto deboli e quando fa coppia con alcuni segni zodiacali è lei a dominare il suo partner.

sempre nella coppia è l’uomo a portare i pantaloni. Secondo gli astri quando avvengono queste tre combinazioni di coppie è l’uomo ad essere sottomesso. Ecco la classifica delle tre coppie in cui domina sempre la donna.

Le combinazioni astrologiche di coppie in cui l’uomo è sottomesso

Uomo Toro con donna Ariete

La donna Ariete è indipendente e non permette a nessuno di esercitare forme di controllo sulla sua vita, ne al lavoro ne in coppia ne in nessun altro ambito. Quando fa coppia con un uomo Toro, la forte personalità della donna Ariete diventa dominante. L’uomo Toro accetterà il carattere della partner senza desiderare di cambiarla e questo suo atteggiamento non farà che rafforzare il suo dominio. La donna Ariete esige dal partner che la sua voce venga ascoltata, e che riceva rispetto e amore.

2. Uomo Bilancia con donna Leone

La nativa del segno del Leone ama dominare il partner e trova la cosa molto gratificante. LA donna Leone si sente invincibile, è convinta di avere sempre ragione e vuole che le sia riconosciuto. Con un uomo Bilancia riesce ad ottenere ciò che desidera. L’uomo Bilancia non sente il bisogno di dimostrare alla partner di essere il migliore o colui che è nella ragione, la lascia fare. Si tratta di un uomo pacifico, tollerante e comprensivo inoltre apprezza l’indipendenza della sua partner. La donna Leone è ambiziosa e non ammette ostacoli che minaccino i suoi obiettivi. In amore è molto selettiva, con un uomo Bilancia al suo fianco si sente molto appagata.

3. Uomo Vergine con donna Toro

La donna del Toro ha un forte desiderio di creare una famiglia. Il suo lato materno è innato e quando il suo sogno si realizza diventa una madre amorevole, protettiva e presente. La donna Toro è molto forte e anche quando è occupata a prendersi cura della sua famiglia non accetta di lasciare le redini del potere al partner. Se il partner è un uomo Vergine ci riesce perfettamente. L’uomo Vergine proverà a prendere lo scettro ma si arrenderà velocemente e definitivamente dato la tenacia della compagna.