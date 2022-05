Test Personalità | Come ti vedono davvero gli altri quando ti incontrano?

Come ti vedono gli altri? Con questo test della personalità cercheremo di capire quale idea di te proietti all’esterno con le tue azioni.

Ognuno di noi si comporta in maniera conforme alle sue idee e al suo carattere. In questo modo, soprattutto quando possiamo agire e parlare liberamente, esprimiamo tutta la nostra personalità. Come ci recepiscono gli altri? Questi è spesso un piccolo mistero.

Nella maggior parte dei casi, infatti, le persone travisano o interpretano a modo loro le nostre azioni, e da questo derivano tutte le incomprensioni e i conflitti che purtroppo dobbiamo affrontare nel corso della vita quotidiana.

Cosa possiamo fare in tal senso? Soltanto continuare a comportarci come abbiamo sempre fatto ma tentare di capire meglio come vengono percepite le nostre azioni e le nostre intenzioni.

In questo modo rimarremo fedeli a noi stessi ma capiremo meglio perché le persone reagiscono in un certo modo quando sono con noi.

Test della Personalità

Per eseguire questo test ti invitiamo a scegliere l’immagine che ti rappresenta di più. Non farti troppe domande, prova a scegliere nella maniera più istintiva possibile, così quando leggerai il profilo corrispondente sarai certa che sarà quello più adatto a descriverti.

1 – Il dolce

Il dolce è non è un cibo necessario. Si tratta al contrario di un cibo che mangiamo solo ed esclusivamente per piacere.

Quando mangiamo un dolce siamo felici per due possibili motivi: o volevamo qualcosa di goloso, e abbiamo appena appagato il nostro desiderio, oppure stiamo festeggiando qualcosa (e quindi siamo felici).

Questo dimostra che i dolci sono legati a doppio filo alla felicità. Se hai scelto questa immagine significa che sei una persona che trasmette gioia, sicurezza e serenità alle persone che ti incontrano.

Nella maggior parte dei casi gli altri ti vedono come una persona buona, da cui lasciarsi coccolare o contagiare con un po’ di buonumore. E le persone malintenzionate? Potrebbero scegliere invece di approfittarsi di te. Fai molta attenzione.

2 – Il cuore

Il cuore è da sempre un simbolo d’amore e di passione, ma anche di generosità e di tanti altri sentimenti positivi.

Se hai scelto proprio il cuore significa che sei una persona che ama diffondere amore e buoni sentimenti. Pensi che l’egoismo sia una delle caratteristiche peggiori che una persona possa avere e, per questo motivo, fai letteralmente di tutto per evitare di macchiarti di questo “peccato capitale”.

Per questo tuo comportamento gli altri ti percepiscono come una persona estremamente disponibile, disposta a farsi carico di tante responsabilità ma anche a prendersi cura degli altri.

Le persone che non spiccano per buon cuore potrebbero convincersi che sei una persona perfetta su cui scaricare tutto quello che non vogliono fare, quindi i compiti più sgradevoli e snervanti. Stai bene attenta alle persone di cui ti circondi!

3 – La rosa

Sicuramente simbolo d’amore e di femminilità, la rosa è considerata il più prezioso dei fiori. Si tratta però di un fiore dalla “duplice personalità”. Se è vero che ha una meravigliosa corolla di petali morbidi e profumati, è anche vero che possiede molte spinte con cui è in grado di difendersi tenendo gli altri alla larga.

Se hai scelto questo simbolo è probabile che tu sia esattamente come la rosa e che tu non riesca a tollerare l’idea che altre persone possano “arrivare a toccarti” con troppa libertà.

Purtroppo il fatto che impieghi molto tempo a entrare in confidenza con qualcuno dà spesso di te l’impressione che tu sia una persona arrogante e sgradevole, che si sente meglio degli altri. Insomma, una persona presuntuosa con cui è meglio non avere nulla a che fare. Ti senti davvero così?

4 – La regina degli scacchi

Negli scacchi la Regina è uno dei pezzi più versatili e più forti. Può eseguire una lunga serie di mosse (molte di più rispetto a quelle degli altri pezzi) ed è in grado di mangiare letteralmente in ogni direzione.

Certo, è considerata meno importante del Re, ma il Re è lentissimo (si muove di una sola casella per volta) e non sa difendersi da solo.

Se hai scelto la Regina degli Scacchi significa che sei una donna dall’intelligenza estremamente vivace e dalla grandissima forza di carattere.

Per questo motivi tendi a trattare gli altri in maniera molto diretta, a dire chiaramente quello che pensi e talvolta anche a rimproverare le persone che, secondo te, non sono in grado di svolgere bene il loro lavoro o i loro compiti in generale.

Per questo motivo gli altri ti percepiscono come una persona estremamente forte e dalla volontà di ferro. Se sono persone dal carattere debole potrebbero vederti anche come una persona aggressiva e prepotente, che vuole comandare gli altri. Forse dovresti moderarti un po’!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.