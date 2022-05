Test: scegli una bicicletta e scopri quanto sei romantica

Quanto sei romantica? Questo test ti dirà quanto è rosa la tua vita e anche altre particolarità che riguardano la tua personalità.

Ecco un test che parla di amore o meglio della nostra personalità in amore. Quando ci innamoriamo vengono fuori aspetti di noi che solitamente non emergono. Questo sentimento così magico ci sprona e stimola il lato più dolce e sensibile che alberga in noi.

L’immagine di oggi ti mostra tre donne in bicicletta. Come puoi vedere sono donne diverse e dalla bicicletta scelta e il loro stile ed perfino il loro abbigliamento si capisce che sono donne che mostrano una personalità diversa. Quale di loro tre ti rappresenta di più?

Test: dimmi quale bicicletta preferisci e ti dirò quanto sei romantica

Ti piace passeggiare in bicicletta? Anche se solitamente è un’attività che eviti, osserva l’immagine del test e scegli la donna in bici che ti piace di più o che secondo te ti rappresenta meglio. LA tua scelta ti indicherà il tuo grado di romanticismo.

Soluzione del test

La prima bici, quella di sinistra

Se hai scelto la prima bici sei la donna più passionale e romantica delle tre. La tua vita è praticamente tutta rosa. Sei il tipo di persona che punta tutto sull’amore e lo mette al primo posto. Il tuo sogno dall’infanzia è quello di avere una famiglia tutta tua insieme al tuo principe azzurro. Per questo hai scelto un uomo, buono, gentile, con la testa sulle spalle e che ti metta sempre al primo posto. Un uomo che ti venera e che tu ricambi allo stesso modo. Sei una donna protettiva e molto premurosa oltre che romantica. Sempre fedele e comprensiva. Una vita con te è una vita di zucchero.

La seconda bici, quella centrale

Se hai scelto la seconda bici significa che il romanticismo è molto presente nella tua vita ma l’amore non occupa i primo posto. Sei una persona aggraziata, dolce, empatica e sensibile. Il tuo essere troppo buona è stata la causa per aver collezionato diverse delusioni in amore. Il tempo ti ha reso più diffidente e ti ha fatto capire l’importanza di mettere al primo posto se stessi e i propri sogni. Se troverai una persona che ti dimostrerà sincerità e lealtà sarai la partner ideale, dolce e un pò salata e piccante quanto basta per non annoiarsi mai al tuo fianco.

L’ultima bici, quella di destra

Se hai scelto l’ultima bicicletta il romanticismo lo trovi stucchevole. Tu sei una donna razionale, ti fai solitamente governare dalla testa e non dai sentimenti. Sei indipendente, piena di energia e guardi verso il successo. Pedali energicamente e ti direzioni verso il raggiungimenti dei tuoi obiettivi. Non hai molto tempo per il sentimentalismo. Una persona pragmatica come te si lascia avvicinare solo da uomini che sanno quello che vogliono e come prenderselo. L’umico amore che conta davvero per te è quello per te stessa, il resto è un valore aggiunto ma resta sempre opzionale.