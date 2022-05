Cosa hai visto in questo quadro? Svela se sei pronto per andare avanti

Il test albero o città ci dirà subito che tipo di momento stai attraversando. Per caso hai visto per primo uno dei due?

test che trovi su CheDonna.it

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità che ci dirà in pieno che tipo di persona sei.

L’unica cosa che devi fare è solo dirci… che cosa vedi nell’opera d’arte che ti proponiamo oggi!

Test albero o città: dicci cosa vedi e scopri dove stai andando

Tutti, prima o poi, dobbiamo passare quel momento della vita nel quale ci sembra di non sapere bene dove siamo. Ehi, a volte neanche ci rendiamo conto di quanto siamo spaesati!

Non preoccuparti, però.

Il test albero o città è qui per dirci come stai veramente e, nel farlo, ci svelerà anche a che punto sei. Di fronte ad un bivio o ben instradato?

Poco importa cosa tu creda del tuo percorso: il test di oggi svelerà veramente che cosa si nasconde nel tuo cuore.

Per farlo, però, devi prima dirci che cosa vedi in questa opera di Vladimir Kush o che cosa ti è sembrato di vedere per primo.

Ecco i responsi!

hai visto un albero : generalmente gli alberi sono simbolo di saggezza e di comunicazione tra il divino ed il terreno.

Hanno le radici saldamente piantate a terra mentre i rami si protendono verso l’alto: sono un vero e proprio ponte tra noi e lo spirito!

Se hai visto l’albero, però, il test albero o città ci dice che c’è qualcosa che non va. Sei come con la testa tra le nuvole ed un attimo persa nel tuo sentiero verso casa o verso il tuo obiettivo.

Cosa vuoi davvero? Da un lato vorresti qualcosa di più “leggero” e spirituale, dall’altra, invece, sei come legata a terra dal peso delle responsabilità e delle cose da fare.

Come fare? Non possiamo di certo dirti noi qual è la scelta migliore per te. Devi essere tu a prenderla, consapevolmente e quando ti sentirai pronta. Il test di oggi ci ha svelato che sei divisa a metà e che non sai bene dove andare nella vita. Per questo motivo ci sentiamo di consigliarti di non prendere decisioni estreme in questo momento!

Non andare troppo né da una parte né dall’altra: non sei pronta per dare il tuo impegno al 100% e non è giusto che tu illuda gli altri o ti cacci in qualche ginepraio dal quale, poi, sarà doloroso uscire!

In realtà i sentieri sono spesso simbologia di calma e tranquillità: quando ne vedi uno vuol dire che vedi il tuo, tracciato come vuoi tu e dove vuoi tu!

Il sentiero che vedi qui, anche se ha tantissime strade, porta verso un’unica meta. Poco importa quale sia la tua, quello non possiamo indovinarlo!

Quello che sappiamo, però, è che sei orientata verso il tuo obiettivo e che non hai bisogno di incoraggiamenti!

Certo, avere un piano B è sempre meglio, non credi?

In ogni caso, complimenti: non solo sei perfettamente orientata verso il tuo obiettivo ma hai anche abbastanza pace e tranquillità di mente per sapere che ci arriverai, poco importa entro quanto.

In ogni caso, complimenti: non solo sei perfettamente orientata verso il tuo obiettivo ma hai anche abbastanza pace e tranquillità di mente per sapere che ci arriverai, poco importa entro quanto.

Sei decisamente una persona concreta ed equilibrata: non è da tutti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.