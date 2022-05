Solo se hanno avuto un orgasmo le donne emettono questo suono

Lo hanno definito il suono del godimento femminile. Se una donna emette questo suono significa che ha raggiunto l’apice del piacere.

Non è raro che una donna urli e faccia gemiti durante l’amplesso ma questi possono indicare che si sta divertendo ma non che abbia raggiunto l’orgasmo a meno che non si tratti del suono che stiamo per rivelarvi, il suono del godimento femminile.

Nei film e nelle rappresentazioni cinematografiche ed erotiche, l’orgasmo femminile viene spesso rappresentato mediante un grandioso urlo durante l’amplesso finale ma in realtà questa rappresentazione non sarebbe esatta. Le donne stesse forse non hanno mai fatto caso al suono che emettono in quel particolare momento eppure è un suono che emettono tutte.

Ecco come suona il piacere orgasmico per una donna

Un sito di accessori erotici Bijoux indiscrets, ha voluto fare luce sulla questione e per completare la sua vastissima gamma di prodotti pensati per la sessualità, ha aggiunto una sua libreria di suoni dell’orgasmo.

Se state pensando ad urla selvagge e gemiti profondi siete fuori strada, il piacere orgasmico suona in tutt’altro modo. La donna erotica non necessariamente emette urla di piacere.

L’urlo è talmente tanto associato all’orgasmo per via dell’influenza del cinema, da essere utilizzato dalle donne anche quando lo fingono. In realtà fingere e simulare per compiacere il partner è controproducente per la vita sessuale della coppia poichè non permette all’uomo di capire in quale direzione andare per compiacere la partner e se viene scoperto è tutt’altro che lusinghiero per il suo l’ego.

Il sito che ha tentato di fornire il vero suono del piacere realizzando una libreria sonora, dopo aver intervistato numerosi uomini e donne in forma anonima ha concluso che il suono del piacere femminile non è univoco. Ogni donna emette il suo, quel che vale per tutte è che questo suono è udibile e più reale che mai.

E’ un suono che viene sussurrato, a tratti, urlato, persino respirato eppure non lascia dubbi.

Ogni uomo col tempo impara a decifrare il suono emesso dalla partner all’apice del suo godimento tanto da riuscire a sgominare immediatamente una eventuale simulazione. Pochi incontri non sono sufficienti per avere la chiave certa che permette di comprendere se una donna abbia davvero avuto un orgasmo oppure no. Se pensate che per gli uomini la questione sia molto più semplice, forse non sapete ancora che gli uomini possono avere un orgasmo anche senza eiaculare.