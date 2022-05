Povera Jessica Selassiè! Il colpo basso di Barù che nessuno si aspettava

Povera Jessica Selassiè! Un gesto di Barù scatena i fan: è un colpo basso per la principessa? Ecco cosa ha fatto Gherardi.

Jessica Selassiè e Barù, a distanza di due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, continuano ad animare i sogni dei fan che, dopo averli seguiti nella casa di Cinecittà, sperano ancora che tra i due possa nascere una storia. Jessica, più volte, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, ha ribadito di essere single, ma la presenza delle sorelle Selassiè all’inaugurazione del ristorante che Barù ha aperto a Milano, aveva riacceso le speranza così come le recenti dichiarazioni del nipote di Costantino Della Gherardesca all’Isola Party.

Tuttavia, un gesto social fatto da Barù ha deluso i Jeru ovvero i fan che sognano la storia tra Jessica e Gherardi. Qual è dunque, il gesto di Barù che in poche ore è diventato virale e scatenato i fan?

Jessica Selassiè e Barù: il gesto di lui per la rivale della Princess

Barù, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, oltre che con Jessica, aveva instaurato un bel rapporto con Davide Silvestri che continua a frequentare regolarmente e con Soleil Sorge. In occasione del lancio della prima collezione di costumi State of Soleil, Barù ha deciso di mostrare il proprio supporto all’influencer.

Tra le storie del proprio profilo Instagram, così, Barù ha pubblicato la foto in cui Soleil indossa un suo modello di bikini. Un gesto che non è passato inosservato e che ha spaccato i Jeru soprattutto per il rapporto che hanno Jessica e Soleil. Le due, all’interno della casa, hanno alternato alti e bassi. Durante le ultime settimane di convivenza, però, si erano totalmente allontanate. Soleil, infatti, si era avvicinata a Sophie che frequenta anche ora che il reality è finito staccandosi totalmente dalla più grande delle sorelle Selassiè.

Soleil, infatti, ha smesso di seguire su Instagram non solo Jessica, ma anche Clarissa. Discorso diverso, invece, per Lulù. Soleil non solo la segue ancora sui social, ma come ha raccontato anche l’ex di Manuel Bortuzzo durante una room su Twitter con i fan, si sono sentite e, in occasione del lancio della linea di costumi della Sorge, Lulù le ha dimostrato tutto il suo supporto.

Il gesto di Barù per Soleil, dunque, ha entusiasmo i fan della Sorge, ma un po’ meno quelli di Jessica Selassiè.