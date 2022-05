Non c’è paragone che tenga, questo gratin è un’esplosione di sapori

Il contorno perfetto quando arriva l’estate è uno solo e imbattibile: il gratin rustico di verdure non ha segreti, solo bontà

Un’esplosione di sapore quasi a km zero? Basta preparare il gratin rustico di verdure, il contorno estivo per eccellenza: melanzane, peperoni, pomodori e zucchine alla loro massima potenza e senza nessuna fatica.

Il segreto è nella freschezza delle verdure e nella gratinatura, una combinazione vincente.

Gratin rustico di verdure, buono anche per il congelatore

Il gratin rustico di verdure può essere conservato in frigorifero, centro ad un contenitore ermetico, per un paio di giorni. Ma se avanza o se ne abbiamo preparato di più, perché non congelarlo e tirarlo fuori quando ci serve?

Ingredienti:

600 g melanzane

400 g peperoni rossi e gialli

400 g zucchine

200 g pomodori ramati

2 spicchi aglio

8 foglie di basilico

3 cucchiai di pangrattato

2 cucchiaio di caciocavallo stagionato

olio extravergine d’oliva q.b.

sale fino q.b.

sale grosso q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Tutto quello che dobbiamo fare per un perfetto gratin rustico di verdure è preparare la materia prima. Partiamo con le melanzane: laviamole bene, poi affettiamole con uno spessore di mezzo centimetro. Mettiamole in uno scolapasta con un paio di pizzichi di sale grosso e un peso sopra perché perdano tutta la loro acqua.

Mentre aspettiamo, spuntiamo le zucchine dopo averle lavate e tagliamole a fette sempre di mezzo centimetro, con un coltello ben affilato o una mandolina. Puliamo i peperoni, eliminando i semi e i filamenti interni bianchi. Questi invece li dobbiamo tagliare a falde larghe.

Laviamo e tagliamo a fette sottili i pomodori, eliminando i semi e lasciamo sgocciolare anche questi in un colino. Infine sciacquiamo bene le melanzane e asciughiamole con un canovaccio pulito. Così tutto la base del nostro gratin è pronto.

Prendiamo una pirofila da forno e ungiamo la base con un filo d’olio. Poi cominciamo a disporre le verdure a strati partendo dalle melanzane, condite con un paio di foglie di basilico spezzettate a mano, un pizzico di sale, una macinata di pepe, qualche fettina di aglio e un filo d’olio.

Quindi uno strato di peperoni ( una ricetta imperdibile), altro basilico spezzettato, fettine di aglio, un pizzico di sale e pepe e un cucchiaio d’olio. Poi uno di zucchine, uno di pomodori e andiamo avanti così, sempre condendo fino all’esaurimento degli ingredienti.

Inforniamo a a 200° nel piano intermedio del forno per 30 minuti. Poi però spolverizziamo la superficie con del caciocavallo grattugiato all’ultimo insieme a pangrattato e in paio di foglio di basilico tritate.

Lasciamo gratinare sotto il grill per 5 minuti in modo da avere una crosticina dorata, sforniamo e aspettiamo 10 minuti prima di portare in tavola.