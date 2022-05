La borsa della Regina Elisabetta è in vendita (ma per pochissimo tempo!)

La Borsa più amata dalla Regina Elisabetta è tra le più richieste nel mondo della moda! Ma affrettatevi! Il modello preferito della Queen è disponibile per un tempo limitato! Scopriamo insieme tutti i segreti dietro al brand inglese della borsa dei Royals!

È diventata un’icona della moda senza volontariamente esserlo. Il suo stile unico, particolare e inconfondibile è conosciuto in tutto il mondo, e ogni suo cambiamento di stile smuove tutto il mondo del fashion. Di chi stiamo parlando? Facile: della Regina Elisabetta II. Con ben 96 anni di età e 70 di regno Elisabetta d’Inghilterra continua a detenere il trono dello stile. Il suo gusto e il personale senso della moda è sempre ben visibile attraverso i suoi look, che cura con estrema precisione ogni volta. Ma la Regina non può mai fare a meno di una cosa nei suoi outfit. Definirlo accessorio è riduttivo, perché per lei è molto di più. E per questo motivo non ne può fare a meno!

Nel corso dei suoi 70 al trono d’Inghilterra, e non solo, la Regina Elisabetta II ha mostrato svariati look, tutti accomunati dal suo particolare stile, chic ed elegante.

Pensiamo alle mise ton sur ton, ai cappelli stravaganti abbinati ai suoi outfit, ai colori sgargianti e alle famose scarpe mocassino di cui non si priva mai.

La Regina Elisabetta è stata certamente invidiata, copiata e fonte d’ispirazione per molte amanti del fashion, che più volte hanno cercato nello stile della Queen inglese spunto per i propri outfit più eleganti.

Ma esiste un accessorio di cui la Regina non si priva mai. Non è per lei solo un accessorio volto a completare il proprio look, ma un vero e proprio mezzo con cui comunicare a chi le sta vicino il proprio pensiero. Spostando la borsa da un braccio all’altro Elisabetta II sta comunicando che la conversazione tenutasi deve terminare.

E di quale accessorio stiamo parlando? Della borsa. Ma non una comune borsa, ma di una tipologia di borsa, realizzata da un brand inglese, che ha fatto innamorare la Regina tanto da ottenere un sigillo reale.

Ma non è finita qui. Per il Giubileo di Platino in onore dei 70 di regno di Elisabetta II, lo storico brand inglese, che firmava le borse anche della madre di Elisabetta, ha deciso di riprodurre un modello della tradizione del brand, solo in edizione limitata per quest’anno.

Di quale brand stiamo parlando? E quanto costa la borsa della Regina Elisabetta? Scopriamolo insieme!

La borsa più amata dalla Regina Elisabetta è del brand inglese Launer London, che ha prodotto una linea solo in suo onore!

La Regina ne possiede tantissime, di diversi colori e modelli. Ma il preferito di Elisabetta II è uno solo. Per festeggiare il Giubileo di Platino, il brand inglese Launer London, che possiede il sigillo reale, ha messo in produzione un modello, la Platinum Edition Jubilee Bag, direttamente dal 1972.

È chiaro: la borsa preferita della Regina Elisabetta II è del brand inglese Launer London. Sono rare le volte in cui la Regina abbia indossato una borsa di un brand differente, e si conta che ne possiede moltissime.

Il brand trova le sue origini nel 1940, e nasce con la filosofia di realizzare prodotti eccezionali, realizzati meticolosamente con le migliori pelli. La loro manifattura e qualità ha permesso alle borse di questo brand inglese di diventare le preferite dai royals, e soprattuto di Elisabetta II.

Ciò che è importante per la Regina è il modello: piccola e rigida, con manico corto che porta elegantemente su un braccio. Ma il modello che più Elisabetta II ha amato è quello del 1972, ossia nera in pelle, con manico corto.

Il brand Launer London, per omaggiare la regina per i suoi 70 anni di regno ha riprodotto lo storico modello nominandola Platinum Edition Jubilee Bag. Sul sito ufficiale del brand è possibile acquistarla in svariati colori al costo di € 3.700. Ma il brand british ha annunciato che la borsa sarà disponibile solo per l’anno 2022. A proposito, La Regina Elisabetta II cambia il suo look, e lancia una nuova tendenza!

Termina qui la guida di stile più fashion di sempre, quella targata CheDonna che ha visto come protagonista principale la storica borsa Launer London preferita dalla Regina Elisabetta II in persona.

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità dal mondo del fashion, e non solo!