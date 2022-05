Anticipazioni Una Vita: Genoveva e Aurelio, che colpo di scena

By

Una Vita anticipazioni. Un salto temporale e nuovi colpi di scena nel quartiere di Acacias. Ecco cosa ci attenderà! Scopriamolo insieme

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: 5 anni dopo…

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. Genoveva Salmeron (Clara Garrido) ed Aurelio Quesada (Carlos de Austria) che fine faranno?

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica.

In base agli spoiler sulle puntate già andate in onda in Spagna, scopriremo che nel corso della puntata 1403 le vicende narrate ad Acacias 38 si sposteranno temporalmente avanti nel tempo, dal 1915 al 1920.

Si verificherà, infatti, un salto temporale di cinque anni che ci stupirà. Soprattutto perché vedremo i nostri amati personaggi cambiati. In questo articolo vogliamo concentrarci su Genoveva e Aurelio, i quali saranno ormai diventati marito e moglie dopo che la dark lady avrà ottenuto l’annullamento del suo matrimonio con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Secondo gli spoiler i due amanti torneranno ad Acacias dopo aver trascorso del tempo in Messico per sbrigare le pratiche ereditarie del papà di Aurelio, Salustiano Quesada.

Come sarà il rapporto fra due personaggi così forti e perfidi? Secondo i dialoghi fra i due scopriremo infatti che si minacceranno in continuazione. La donna rinfaccerà al marito di aver frequentato troppe donne durante il loro soggiorno in Messico e gli dirà chiaramente di smetterla.