Victoria De Angelis, ma cosa combini! Senza reggiseno davanti a lui

Victoria De Angelis non si trattiene e si mostra senza reggiseno davanti a lui: la foto fa il giro del mondo, ma tutto ha una spiegazione.

Victoria De Angelis è ormai diventata una cittadina del mondo esattamente come Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi che, nell’ultimo anno, non si sono fermati un attimo viaggiando continuamente. Tornati in Italia per alcuni impegni professionali, i Maneskin hanno anche assistito alla sfilata che Gucci ha organizzato a Castel del Monte. In quell’occasione, Victoria si è mostrata senza reggiseno davanti ad una persona per lei importante.

Victoria pubblica spesso foto in cui si mostra senza veli sui social facendo sognare i fan. Stavolta, per ricordare l’esperienza vissuta con Gucci, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di foto in cui sfoggia sia gli outfit dell’evento, ma anche il dietro le quinte e la foto in cui appare senza reggiseno non sono passate inosservate all’occhio attento dei fan.

Victoria De Angelis come la Venere di Botticelli anche davanti a lui!

Dopo essere stati ospiti della finale dell’Eurovision 2022, i Maneskin hanno raggiunto la Puglia dove Victoria si è anche concessa una cena romantica. A Castel del Monte, location dell’evento Gucci, la band romana si è anche esibita in un mini concerto sfoggiando outfit mozzafiato, tutti rigorosamente firmati Gucci che riesce sempre ad esaltare la bellezza della De Angelis.

Per l’occasione, Victoria ha indossato dei pantaloni a righe e una maglia a rete totalmente trasparente coprendo il decolletè con delle stelle. Tra le tante foto condivise dalla bassista dei Maneskin, poi, spunta anche quella che vedete qui in basso in cui Victoria è tranquillamente senza reggiseno davanti a Thomas.

Avendo un rapporto fraterno con Thomas, Damiano ed Ethan, Victoria, anche quando si concede giornate di relax con gli amici della band, è solita non indossare il reggiseno come ha fatto a Trani durante le ore trascorse al mare e come ha fatto lo scorso anno durante un bagno in piscina con Damiano ed Ethan durante il tour europeo.

La libertà d’espressione e di mostrarsi anche senza veli senza badare a stereotipi e giudizi, del resto, è alla base del progetto dei Maneskin che hanno posato tutti senza veli per la copertina del singolo Mammamia. Quella foto, tuttavia, scatenò una polemica che coinvolse proprio Victoria.

Serena, sempre più consapevole della propria bellezza e della propria femminilità, forte anche dell’amore, del supporto e dell’affetto che riceve ogni giorno dai fan, Victoria si mostra in tutto il suo splendore sia con che senza veli. I fan della band romana, del resto, amano non solo la musica che produce, ma anche l’affetto vero e sincero che da sempre unisce Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.