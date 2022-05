Valeria Marini in love grazie a Jessica e Lulù Selassiè? Lei rompe il silenzio e racconta tutto

By

Un nuovo amore per Valeria Marini? Si è parlato del flirt della showgirl, ma ora arrivano le sue parole.

Biondissima, iconica, esplosiva, ma la parola più adatta per definirla? Sicuramente “Stellare”. Parliamo di Valeria Marini, la showgirl nel cuore degli italiani da anni che abbiamo visto fare il suo ritorno nella casa del GF Vip durante l’ultima edizione. La vera regina del Bagaglino, Valeria nazionale è stata davvero il sogno di molti, eppure in amore non è stata fortunatissima.

Proprio durante l’esperienza del Grande Fratello, la Marini si è raccontata a cuore aperto, spiegando senza peli sulla lingua che sente ancora il desiderio di conoscere il vero amore e di realizzare una famiglia. All’interno del reality condotto da Alfonso Signorini è stata benvoluta da tutti, che ne hanno apprezzato il carattere disponibile e generoso, a parte qualche piccolo battibecco anche con l’amico Giacomo Urtis e con qualche altro coinquilino.

Più splendente che mai, la showgirl è tornata subito dopo alla sua vita “stellare”, tra eventi mondani e abiti di paillettes. Ma cosa succede nel cuore della bella Valeria? Negli ultimi giorni la vippona è tornata a riempire i rotocalchi rosa per un presunto nuovo flirt. A fare da Cupido, a quanto si diceva, sarebbero state proprio le ex coinquiline, Jessica e Lulù Selassiè. L’uomo in questione sarebbe infatti Eddy Siniscalchi, amico delle sorelle e imprenditore 35enne di Napoli. Ma cosa c’è davvero tra i due?

La Marini e Siniscalchi molto uniti al compleanno, lei smentisce i gossip

In questi giorni è stata la blogger Deianira Marzano a dare credito alle ipotesi che circolavano, affermando tramite i social che Valeria Marini e Eddy Siniscalchi siano molto più che semplici amici. Ma non è tutto, perché nelle ultime ore i due sono apparsi insieme e molto uniti durante il compleanno della showgirl, che avrebbe scelto di festeggiarlo a Roma.

In sua compagnia anche l’imprenditore che sul suo profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato un video proprio dalla festa, durante il quale dà un affettuoso bacio sulla guancia della Marini. Insomma cosa c’è di vero in questo possibile nuovo amore nel cuore di Valeria, su cui qualche tempo fa vi avevamo rivelato questo? Da lei arriva la smentita sul flirt, tramite le parole rilasciate a Nuovo Tv.

“La festa era organizzata da Eddy Siniscalchi, con cui in effetti ho un rapporto di amicizia“, avrebbe raccontato l’ex gieffina, spiegando che i due sono molto in contatto ma senza nessuna malizia.

“Al di là di questo niente di più, smentisco i gossip sul nostro flirt”, ha dichiarato poi con molta chiarezza. Insomma il cuore stellare di Valeria Marini sarebbe ancora libero, nonostante i pettegolezzi che l’hanno coinvolta ultimamente. In lei però, rimane forte il desiderio di maternità, come ha sempre dichiarato in tv.