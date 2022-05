Qual è il tuo “piano B”? Scopri che cosa svela di te!

Il test del piano B è qui per chiederti un’informazione particolare: qual è il tuo, di piano B? Scopri subito che cosa rivela di te come persona!

Lo abbiamo detto tutti prima o poi e almeno una volta nella vita.

L’unico a farlo per davvero, dobbiamo dargli credito, è stato il personaggio di Tom Cruise nel famosissimo film Cocktail. Come? Ancora non hai capito di che cosa stiamo parlando?

Ma che domande, del famoso “piano B“, per il quale ad un certo punto mollerai tutto ed aprirai un chiosco sulla spiaggia in una qualsiasi località esotica!

Test del piano B: dicci qual è il tuo e scopri chi sei veramente

Sappiamo benissimo che aprire un chiosco sulla spiaggia, almeno adesso, è un sogno irrealizzabile.

Ehi, sognare non costa niente e quindi perché non farlo? Oggi abbiamo pensato di proporti il test del piano B.

Tu ci dici qual è il “piano B” a cui hai sempre pensato, quello che ti piacerebbe mettere in atto al momento “giusto” e noi ti diremo chi sei veramente.

Che ne dici, ti va di aprirti con noi? Allora scopriamo, tra le quattro opzioni che vedi qui sopra, qual è quella che ti piace più di tutti. Qual è il “piano B“ per quando tutto andrà male e tu deciderai di rivoluzionare la tua vita?

aprire un chiosco sulla spiaggia : si tratta del piano B più gettonato di tutti. Chi non vorrebbe aprire un chiosco sulla spiaggia e lavorare tutto l’anno in riva al mare?

Di certo, se questo è il tuo piano B o la fantasia che hai scelto, sei una persona che non è mai soddisfatta. Ehi, non ti offendere: non diciamo che tu sia insopportabile o triste ma, semplicemente, che soffri un poco la sindrome de “l’erba del vicino è sempre più verde”. Sei una persona che crede che un semplice cambio d’aria potrebbe risolvere tutti i tuoi problemi quando, invece, per risolvere i problemi dobbiamo impegnarci su di noi… poco importa in quale scenario ci troviamo!

: si tratta del piano B più gettonato di tutti. Chi non vorrebbe aprire un chiosco sulla spiaggia e lavorare tutto l’anno in riva al mare? Di certo, se questo è il tuo piano B o la fantasia che hai scelto, sei una persona che non è mai soddisfatta. Ehi, non ti offendere: non diciamo che tu sia insopportabile o triste ma, semplicemente, che soffri un poco la sindrome de “l’erba del vicino è sempre più verde”. Sei una persona che crede che un semplice cambio d’aria potrebbe risolvere tutti i tuoi problemi quando, invece, per risolvere i problemi dobbiamo impegnarci su di noi… poco importa in quale scenario ci troviamo! andare a vivere in campagna : se, nel test del piano B, hai scelto la fattoria in campagna, con ogni probabilità sei una persona che ha un grande bisogno di pace e di quiete.

Magari vivi già in una piccola cittadina o proprio in campagna: questo non cambia il tuo desiderio inconscio! Sei una persona che, evidentemente, ha tanto da fare: tante persone da vedere, tante questioni da sistemare. Non hai mai un attimo di pace! Il tuo piano B ci parla di voglia di quiete, di tempo per te stessa. Che ne dici di provare anche il nostro test che ci svela se sei una buona amica ? Potresti scoprire di esserlo… troppo!

: se, nel test del piano B, hai scelto la fattoria in campagna, con ogni probabilità sei una persona che ha un grande bisogno di pace e di quiete. Magari vivi già in una piccola cittadina o proprio in campagna: questo non cambia il tuo desiderio inconscio! Sei una persona che, evidentemente, ha tanto da fare: tante persone da vedere, tante questioni da sistemare. Non hai mai un attimo di pace! Il tuo piano B ci parla di voglia di quiete, di tempo per te stessa. Che ne dici di provare anche ? Potresti scoprire di esserlo… troppo! tornare od andare all’università : il tuo piano B è… ricominciare daccapo! Innanzitutto complimenti e congratulazioni: non sappiamo proprio dove trovi il coraggio di voler tornare sui banchi di “scuola”! Quello che intendiamo con questa opzione nel nostro test del piano B è che tu hai, in realtà, come piano B l’idea… di ripartire da zero. Studiare quella materia che non hai seguito prima per paura del futuro, ripartire dai tuoi interessi (anche e non per forza accademici eh) e scommettere veramente su di te.

Sei una persona che ha la sensazione di aver sprecato qualche occasione o che, magari, si sente intrappolata o delusa da quello che ha davanti in questo momento. Mettere tutto in gioco è da persone veramente coraggiose: buon per te!

: il tuo piano B è… ricominciare daccapo! Innanzitutto complimenti e congratulazioni: non sappiamo proprio dove trovi il coraggio di voler tornare sui banchi di “scuola”! Quello che intendiamo con questa opzione nel nostro test del piano B è che tu hai, in realtà, come piano B l’idea… di ripartire da zero. Studiare quella materia che non hai seguito prima per paura del futuro, ripartire dai tuoi interessi (anche e non per forza accademici eh) e scommettere veramente su di te. Sei una persona che ha la sensazione di aver sprecato qualche occasione o che, magari, si sente intrappolata o delusa da quello che ha davanti in questo momento. Mettere tutto in gioco è da persone veramente coraggiose: buon per te! mollare tutto e girare per il mondo: legami sentimentali o familiari? E chi ne ha mai sentito parlare? Il nostro test del piano B ci dice una grande verità su di te: sei un vero e proprio giramondo, una persona che ha le ali spiegate! O meglio: questo è quello che vorresti essere e che forse non puoi ancora!

Ti senti come intrappolato da responsabilità che ti legano a terra. Tu, però, vuoi la vita e l’avventura! Conoscere ogni giorno persone diverse, vivere esperienze uniche e anche soffrire, se capita, per amore o per nostalgia.

Possiamo dire che non hai veramente paura di niente: quando i tempi saranno maturi, forse, questo piano B diventerà il piano A!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.