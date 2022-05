Test degli Abiti Estivi | Sei più felice da single o da fidanzata?

By

Con il test degli abiti estivi cercheremo di capire meglio la tua personalità: sei portata più per la vita di coppia o per la vita da single?

Si tratta di un dilemma davanti al quale prima o poi tutte le donne si trovano. Sicuramente le due condizioni hanno molti pro e molti contro tra cui destreggiarsi, quindi decidere in quale delle due si sta meglio è difficile.

Bisogna anche tenere conto, però, che la pressione sociale ci influenza moltissimo. Le ragazze molto giovani, per esempio, possono convincersi che sia “troppo presto per fidanzarsi seriamente” ma, arrivate a una certa età, finiremo per pensare che “il tempo sta scadendo” e che abbiamo bisogno di una relazione a tutti i costi.

Dati questi problemi di natura psicologica e sociale potrebbe essere molto difficile capire cosa si desidera davvero e soprattutto come stiamo meglio noi.

Anche porci delle domande di tipo razionale potrebbe essere controproducente, dal momento che è molto difficile indagare l’inconscio con la logica.

Cosa fare allora? L’approccio migliore è interrogare la nostra mente in maniera indiretta, così che l’inconscio possa esporsi più facilmente. Ecco il test che fa per te!

Test degli Abiti Estivi

Per fare il test degli abiti estivi ti chiediamo soltanto di scegliere l’abito che indosseresti più volentieri, a prescindere dalla tua età, dal tuo stile e dalla tua taglia. Quale ti piace di più?

1 – Leopardato

Il leopardato, come tutte le stampe animalier in generale, è sicuramente indice di una personalità forte e piuttosto aggressiva.

Si tratta infatti di una stampa a forte contrasto e molto visibile, che non sta bene a tutte ma che piace a moltissime.

Se hai scelto quest’abito significa che sei molto più a tuo agio nelle vesti da single. Il motivo è che hai un carattere vivace e deciso, quindi ami metterti in mostra, essere apprezzata, fare nuove conoscenze e nuove esperienze.

Il legame stabile con un’altra persona può essere rassicurante ma di certo sul lungo andare potrebbe risultare soffocante per te.

2 – Bianco floreale

Il bianco è il colore della purezza e dell’innocenza mentre quella floreale è una delle fantasie più femminili in assoluto e più spesso associata alla moda femminile.

Le donne che vestono di bianco e che indossano spesso abiti a fiori sono percepite come gentili, femminili, piacevoli da frequentare. Se hai scelto quest’abito significa che sei una persona estremamente piacevole e dotata di buon carattere. Ti piace stare in mezzo alla gente, andare d’accordo con tutti e instaurare rapporti rilassati con coloro che ti sono intorno.

Stai bene sia in coppia sia da single, perché hai un equilibrio interiore piuttosto forte, che ti permette di essere te stessa in qualsiasi situazione e di non soffrire mai la solitudine.

3 – Turchese floreale

I colori intensi non permettono le mezze misure: quando si tratta di abbigliamento o si adorano o si detestano.

Soprattutto se ai colori intensi vengono abbinate fantasia impegnative accade che un abito può trasformarsi in un “assolutamente sì” o un “assolutamente no”.

Se hai scelto quest’abito perché per te si tratta di un “assolutamente sì”, significa che sei una donna dalla forte personalità, perfettamente a proprio agio con te stessa.

Non hai paura di mostrarti esattamente per quello che sei e nemmeno di agire rimanendo perfettamente coerente con quello che pensi.

Sei più felice da single, perché senza un compagno fisso hai modo di esprimere pienamente la tua forza di carattere, il tuo desiderio di libertà e tutte le tue idee. Si sa, infatti, che stare in coppia vuol dire scendere a compromessi e sicuramente non sei una persona che con i compromessi si trova a proprio agio.

4 – Jungle

Quest’abito è piuttosto appariscente, ma non ha né colori né forme eccessive, ma è sicuramente molto sensuale. Il nero è il colore del mistero, ma anche la fantasia, che richiama una fitta vegetazione tropicale, porta alla mente paesaggi sconosciuti, tutti da esplorare.

Se hai scelto quest’abito significa che sei una persona sensuale, che fa della scoperta e dell’avventura la sua ragione di vita.

Anche se a volte hai provato a convincerti che stai benissimo anche da sola, la verità è che saresti molto felice in coppia, a patto di trovare qualcuno che abbia il tuo stesso carattere e i tuoi stessi interessi.

Il mondo è grande e tutto da esplorare, ma è molto più bello quando lo si guarda in due.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.