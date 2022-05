Impossibile fare un discorso serio con questi segni: fai attenzione

Ci sono dei segni zodiacali che cambiano sempre argomento: scherzano, fanno finta di non capire o di non sentire. Praticamente è impossibile parlare con loro: ti va di scoprire di chi si tratta?

Forse sei tu o forse è qualcuno che conosci bene. Di chi parliamo?

Ah ma semplicemente di tutte quelle persone con cui è praticamente impossibile parlare visto che sono delle maestre nel cambiare argomento!

Che ne dici: ti va di scoprire insieme a noi la classifica di oggi dell’oroscopo?

I segni zodiacali che cambiano sempre argomento: ecco la classifica

Ci sono persone che sono delle vere e proprie esperte in “arte di cambiare argomento“.

Poco importa (relativamente) di che cosa si stia parlando: i segni zodiacali che cambiano sempre argomento sono persone in grado di portare qualsiasi discussione… beh, da un’altra parte!

Voi magari vi mettete d’impegno, vi preparate il discorso e le cose da dire: niente da fare, i segni zodiacali che cambiano sempre argomento non vi ascolteranno proprio e, in men che non si dica, vi ritroverete a parlare di pinguini reali o di fornellini anti zanzare.

Come fanno? Ma, soprattutto, chi sono? Ecco tutte le risposte nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Aquario: quinto posto

Diciamoci la verità: anche se gli Aquario sono persone estremamente carine e gentili, disponibili e sempre pronte a darsi da fare per gli altri… non parleranno mai di qualcosa di cui non vogliono parlare!

Proprio per evitare di fare la figura dei “maleducati”, i nati sotto il segno dell’Aquario tendono a cambiare argomento (ogni volta che c’è una domanda scomoda) in maniera veramente magistrale. Fateci caso e rimarrete veramente stupiti!

Bilancia: quarto posto

Come? I nati sotto il segno della Bilancia sarebbero tra i segni dello zodiaco che cambiano sempre argomento?

La risposta è “assolutamente sì”: avere a che fare con una Bilancia può essere molto (ma molto) snervante!

La Bilancia, infatti, è una persona che non sente quasi mai il bisogno di rispondere ad una domanda o affrontare una discussione se non se la sente.

Ecco perché, costantemente, parlare con una Bilancia vuol dire avere a che fare con un vero e proprio turbine di parole e informazioni, risate ed urletti che vi impediscono di arrivare al nocciolo della questione. Fateci caso: la Bilancia parla sempre e solo di quello che vuole lei ed anche di fronte a domande dirette è bravissima a sviare il discorso!

Sagittario: terzo posto

Avete mai fatto una domanda “scomoda” ad un Sagittario? Ehi, guardate che con domanda scomoda intendiamo, in realtà, una qualsiasi domanda (anche molto semplice) alla quale il Sagittario, semplicemente, non vuole rispondere.

Il risultato è solo uno: il Sagittario non risponderà, a costo di stare in silenzio di fronte a voi e rendere la situazione imbarazzante per tutti.

Perché i Sagittario non parlano mai e cambiano sempre argomento anche di fronte alle domande più semplici e tranquille? Nessuno lo saprà mai: abbiamo provato a chiederglielo ma loro non hanno risposto!

Gemelli: secondo posto

Anche i Gemelli si trovano decisamente in alto nella nostra classifica dei segni zodiacali che cambiano sempre argomento.

Per quale motivo? Beh, non lo avete ancora indovinato? Semplicemente è impossibile parlare con un Gemelli di qualcosa che non vuole!

I Gemelli sono persone in grado di cambiare argomento in maniere veramente incredibili. Dalle sterzate dialettiche ad un vero e proprio ghosting (o, chiamiamolo con il suo nome, orbiting di cui ti abbiamo parlato qui) quando i Gemelli non vogliono parlare… non parlano!

Ma non solo cambiano argomento e si eclissano: non ascoltano, non vi capiscono e fanno di tutto… beh, per non parlare di cose serie con voi mai più!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che cambiano sempre argomento

Cari Leone, non c’è forse nessuno più bravo di voi nel cambiare argomento, sempre, in ogni occasione ed in ogni momento!

Non è un caso, dopotutto, che siate al primo posto della classifica di oggi!

Con i Leone, ve lo assicuriamo, non si può parlare praticamente di nulla. Sono bravissimi a fare la parte dei “muri di gomma“, mettendosi sempre e comunque sulla difensiva.

Spesso, però, non vi fanno rendere conto del loro gioco!

Con un Leone è difficilissimo parlare dei seguenti argomenti: amore, sentimenti, relazioni, pensieri intimi o anche solo ricevere qualche risposta rispetto a domande semplicissime ma fondamentali.

Preparatevi: con i Leone non la spunterete mai!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.