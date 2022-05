La Regina incontrerà la nipotina Lili per la prima volta (e cambierà tutto)

By

Il primo incontro tra la Regina Elisabetta a la sua ultima bis nipotina, Lilibet Diana, potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Come si è arrivati (finalmente) a questa decisione?

Il 2022 è un anno importantissimo per la monarchia britannica. Quest’anno infatti si celebrano i 70 anni di Regno della Regina Elisabetta, che però di recente ha dovuto sopportare molti guai familiari.

Come dimenticare che, nel giro di pochi anni, il Principe Harry e Meghan Markle hanno abbandonato la Royal Family, il Principe Andrea è stato coinvolto in un gravissimo scandalo sessuale e, purtroppo, il Principe Filippo è passato a miglior vita lo scorso anno.

Se Elisabetta sembra aver reagito abbastanza bene alla morte del suo amatissimo marito e il Processo ad Andrea è stato finalmente archiviato, le cose non stanno così per i Sussex.

Harry e Meghan, infatti, possono essere considerati una ferita aperta nel cuore della Regina. La famiglia infatti si è trasferita dall’altra parte dell’Oceano Atlantico senza far quasi più ritorno. Oltre a questo, la piccola Lilibet Diana, che porta il nome della Regina (o quasi) non ha mai incontrato sua nonna.

L’incontro tra la Regina e la nipotina nel corso del Giubileo: che fortunata coincidenza!

Dopo lunghe polemiche legate a questioni organizzative e di sicurezza, sembra finalmente che Harry e Meghan saranno in Inghilterra per il Giubileo della Regina, anche se non saliranno sul balcone d’onore.

Questo significa che, per la prima volta, i Duchi di Sussex potranno portare Lilibet a Londra e fare in modo che avvenga finalmente l’incontro con la nonna.

Si tratta davvero di una fortunata coincidenza, poiché il 4 Giugno Lilibet compirà un anno e il Giubileo comincerà ufficialmente appena un giorno prima.

Quale migliore occasione, quindi, per far sì che avvenga questo dolcissimo primo incontro?

Si tratterà sicuramente di un momento storico per la Famiglia Reale, perché segnerà il primo, concreto “riavvicinamento sentimentale” dopo che una spaccatura sempre più profonda ha separato i Principi.

Secondo i bene informati, infatti, il Principe Carlo e il Principe Harry non si parlano più e anche i rapporti tra William e Harry sono molto tesi.

Tutto è partito dalle dichiarazioni di Harry dello scorso marzo, quelle pronunciate durante l’ormai famosissima intervista ad Oprah Winfrey. All’epoca Harry affermò di non aver avuto alcun sostegno “umano” dalla sua famiglia per aiutare Meghan a inserirsi nel suo difficile ruolo di Duchessa. Oltre a questo affermò che qualcuno nella famiglia Reale fece domande sgradevoli sul colore della pelle del piccolo Archie, che all’epoca non era ancora nato.

La Regina dimostrerà di essere ancora una volta il collante della Famiglia Reale, in grado cioè di perdonare gli errori e appianare i contrasti.

Una delle voci non confermate che stanno circolando sull’argomento riporta anche che la Regina potrebbe regalare a Lilibet una spilla appartenente alla sua infinita collezione. Si tratterebbe di un gesto davvero importante a livello simbolico, che avvicinerebbe ulteriormente i Sussex alla Monarchia.

Harry e Meghan ne saranno felici? Secondo alcuni assolutamente sì, poiché, com’è stato detto da più parti, Harry ha ancora bisogno della Regina e non si tratta del puro sentimento di affetto del nipote nei confronti della nonna. Si tratterebbe, piuttosto, di una astuta manovra commerciale. Da che parte sta la verità?