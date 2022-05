Nathaly Caldonazzo non è riuscita a trattenere la rabbia e si è sfogata duramente contro un ex concorrente del GF Vip, il cui comportamento l’ha davvero indispettita. Ecco le dure parole di Nathaly Caldonazzo.

Nathaly Caldonazzo è stata una delle concorrenti della scorsa edizione del GF Vip e, a distanza di qualche mese dalla fine dello show, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa rivelando il rapporto non proprio sereno con un noto ex inquilino della Casa. L’ex compagna di Massimo Troisi ha usato parole decisamente dure per rivolgersi a questa persona, verso la quale non prova la minima stima. L’avrebbe infatti addirittura bloccata su Instagram. Ecco di chi si tratta.

L’ex concorrente del GF Vip 6 Nathaly Caldonazzo ha di nuovo dato prova del suo carattere forte e determinato ammettendo senza problemi di provare una forte antipatia verso un ex coinquilino della nota Casa del reality. Un rapporto, quello tra i due, che non è mai stato idilliaco. Più volte, infatti, si sono verificati scontri e accesi dibattiti che hanno reso impossibile ai due trovare un terreno comune. Ma chi è questo ex concorrente del GF Vip che la Caldonazzo proprio non sopporta?

Nathaly Caldonazzo furiosa: le durissime parole contro un ex concorrente del GF Vip

A aver fatto andare su tutte le furie Nathaly Caldonazzo è stato (ancora una volta) Barù, il suo coinquilino nella Casa del GF Vip.

A quanto pare, Nathaly (che ha vissuto un vero dramma nel suo passato) si è molto offesa perché Barù non l’ha invitata all’inaugurazione del suo ristorante (a cui invece ha preso parte Jessica Selassié). Un affronto davvero mal digerito dalla Caldonazzo. “Barù non mi ha invitato all’inaugurazione del ristorante. Io l’ho anche bloccato sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona”, ha affermato la showgirl. Parole davvero molto dure quelle della Caldonazzo.

E pensare che, all'inizio del reality a cui entrambi hanno preso parte, si era addirittura ipotizzato che tra i due stesse nascendo del tenero. A quanto però, nonostante la presunta liason iniziale il rapporto tra i due è andato deteriorandosi nel corso della trasmissione. Che ci sia spazio per una eventuale riappacificazione? A quanto sembra, le possibilità che questo accada sono davvero remote.