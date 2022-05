Per la cerimonia elegante scegli i look trendy di Zara! Ecco cosa acquistare

Sei stata invitata ad una cerimonia elegante e non hai idea di quale look indossare? Sei sulla guida di stile giusta! Perché oggi, qui su CheDonna, vedremo insieme i capi più trendy da acquistare a meno di € 50 da Zara per un look perfetto!

Si apre ufficialmente il periodo delle cerimonie! I mesi che vanno da maggio a luglio sono generalmente quelli in cui ci muoviamo da una location ad un’altra per presenziare a tutte le cerimonie alle quali siamo state invitate. Battesimi, comunioni, cresime, matrimoni e quant’altro. Ma noi abbiamo solo una cosa nella testa: quale outfit indossare? Per le cerimonie eleganti i look che possiamo indossare sono moltissimi, ma quale scegliere che sia al passo con le tendenze? E soprattutto, riusciamo in qualche modo a risparmiare? Scopriamolo insieme!

Le cerimonie sono sempre, o quasi, emozionanti e divertenti. In più noi amanti del fashion cogliamo l’occasione della cerimonia elegante per sfoggiare i nostri look più trendy e alla moda.

Ma può capitare di ritrovarsi con moltissimi inviti e pochi outfit da indossare. E allora iniziamo a pensare ai look che possiamo creare. Ma poi bisogna anche vedere il lato economico, perché tra le spese dei regali acquistare look sempre nuovi, e costosi, non è proprio la scelta migliore per i nostri portafogli.

E allora come fare? Semplice! Oggi sulla guida di stile più fashion di sempre targata CheDonna vedremo 4 capi da acquistare da Zara a meno di € 50 perfetti per le tue cerimonie! Quali sono? Scopriamoli!

Per la tua cerimonia elegante scegli i look di Zara! Ecco 4 capi chic da acquistare da Zara a meno di € 50!

Per creare un total look non serve sempre acquistare nuovi completi. Basta cambiare un capo e sarete perfette! Ad esempio, ecco 4 capi acquistabili da Zara che ti salveranno la vita all’ora di creare un look elegante da cerimonia!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 4 capi di Zara acquistabili a meno di € 50:

vestito satinato stampato : semplice ma sempre d’effetto è il minidress satinato stampato. Da indossare con un sandalo colorato e un cardigan di filo. Costo € 29,95.

: semplice ma sempre d’effetto è il minidress satinato stampato. Da indossare con un sandalo colorato e un cardigan di filo. Costo € 29,95. pantaloni full lenght stampati: il pantalone palazzo a fantasia è ciò che dobbiamo avere nel nostro armadio sempre, perché cambiando blusa e scarpa possiamo sempre realizzare look eleganti e riproporlo più volte. Costo € 39,95.

il pantalone palazzo a fantasia è ciò che dobbiamo avere nel nostro armadio sempre, perché cambiando blusa e scarpa possiamo sempre realizzare look eleganti e riproporlo più volte. Costo € 39,95. tuta lunga con cintura: e legante e facile da indossare è la tuta. Da scegliere in lino e in color beige, si può indossare a qualunque cerimonia, rimanendo eleganti ma comode allo stesso tempo. Costo € 49,95.

legante e facile da indossare è la tuta. Da scegliere in lino e in color beige, si può indossare a qualunque cerimonia, rimanendo eleganti ma comode allo stesso tempo. Costo € 49,95. sandali bassi in pelle imbottiti: abbiamo visto i vestiti, ma per quanto riguarda le scarpe? Un sandalo con la fibbia oro è quello che ci serve, da abbinare a qualunque look. Costo € 39,95. A proposito, La regina Elisabetta II cambia il suo look, e lancia una nuova tendenza!

Adesso che conosciamo tutti i segreti non abbiamo più scuse: creiamo il nostro look più trendy per la cerimonia elegante e divertiamoci! Saremo al top!