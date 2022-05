Come dormite? Questo test svela tutto sulla vostra coppia

By

Il test su come dormite in coppia è qui per dirci tutta la verità e nient’altro che la verità su di voi. Pronti a rivelarci tutto?

Quante volte ti sei messa a dormire vicino al tuo partner pensando che fosse qualcosa di completamente… normale?

Beh, possiamo dirti che ti sbagliavi.

Il modo in cui dormite quando siete insieme nel letto ci svela tanto (se non tutto) della vostra relazione! Sei pronta a scoprire cosa… nascondete?

Test su come dormite in coppia: scegli una posizione e scopri cosa vuol dire

Ok, va bene, lo sappiamo: non è che tutte le notti tu ed il tuo partner dormite nella stessa identica posizione, imbalsamati come mummie al museo.

Di certo, però, vi capiterà di dormire in qualche maniera “ricorrente”, diciamo, è che si manifesta più spesso di quanto tu non pensi.

Qui sopra vedi quattro tipologie di “dormite” di coppia. Il nostro test di oggi ti chiede di individuare qual è quella che capita più spesso a voi due.

Il motivo? Semplicemente svelare ogni vostro segreto!

Allora, dicci un po’: come dormite?

senza toccarvi ma vicini : questa è, probabilmente, la riprova che il vostro rapporto va a gonfie vele. Volete stare vicini ma non soffocarvi l’un l’altro: come dormite ci svela molto delle dinamiche che vanno avanti nel vostro rapporto… anche da svegli!

Siete due persone capaci di mantenere intatta la propria individualità, incoraggiando l’altro a fare altrettanto. Se dormite spesso così, siete probabilmente molto innamorati ed anche fieri ed orgogliosi della persona che frequentate. Bene così!

almeno un poco di contatto fisico, anche casuale : può succedere che, a volte, la vostra relazione sia un poco sbilanciata. Niente di male, però: se non sapete bene chi siete in amore potete provare anche il nostro test del quadro rosso . Di base il vostro rapporto non va male solo che, a volte, succede qualcosa che vi fa ancora veramente "cascare le braccia". Stare insieme non è sempre semplice ma questo non vuol dire che il periodo di assestamento debba durare dodici anni: ci può voler tempo, questo è vero, ma forse è il caso che tu consideri la tua relazione

abbracciati : sappiamo che pensavi questa fosse la posizione più romantica, ma dobbiamo dirtelo. Questa è una delle posizioni per dormire in coppia che è in cima a quelle… che portano al divorzio ! Probabilmente non si tratta del vostro caso specifico ma dobbiamo dirti di stare attenta. Il test su come dormite in coppia ci dice che cercate una rassicurazione fisica del vostro amore anche quando state dormendo. Forse è un poco troppo: perché vi sentite così insicuri l'uno dell'altra?

dandovi le spalle: ehi, per caso avete litigato? No, dai, stiamo scherzando: il test su come dormite in coppia non vuole fare della psicologia spicciola!

Se vi date le spalle, molto probabilmente, c’è però un qualche squilibrio: oltre alle fasi REM (durante il sonno ci muoviamo molto quindi chissà che movimenti facciamo), se vi addormentate dandovi le spalle forse avete bisogno di spazio. L’uno dall’altra! In questo momento la vostra relazione potrebbe risultarvi soffocante, senza neanche che ve ne accorgiate.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.