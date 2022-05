Speriamo per te che tu non sia uno dei segni più distratti dell’oroscopo

Se fai parte dei segni zodiacali più distratti dell’oroscopo c’è una buona probabilità che tu… lo abbia già scordato!

Prendi le chiavi di casa ma ti scordi il cellulare, metti il cappello ma non trovi più gli occhiali da sole.

Ehi, non è colpa nostra e neanche delle nuvole che scorrono in cielo: sei distrattissima!

Potrebbe essere colpa, invece, di stelle e pianeti che oggi ci hanno aiutato a definire la classifica dell’oroscopo dei segni… scordarelli.

Che ne dici: controlliamo se ci sei anche tu?

I segni zodiacali più distratti dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Non puoi farci veramente niente: sembra che nel tuo cervello ci sia spazio solo per un determinato numero di informazioni!

No, no, non intendevamo offenderti e neanche dire che sei una sciocca: volevamo semplicemente dire che se ti ricordi una cosa… beh, te ne scordi un’altra!

Nello stesso momento in cui stai leggendo queste parole, infatti, ti sta già venendo un dubbio: che cosa avrai scordato oggi?

Le chiavi di casa? Il portafoglio? La mascherina? Hai tolto dallo stendino i panni stesi dell’ultima lavatrice fatta… due giorni fa?

Non preoccuparti, potrebbe (potrebbe) non essere colpa tua.

Oggi, infatti, parliamo dei segni zodiacali più distratti dell’oroscopo: che stelle e pianeti abbiano a che vedere con la tua completa mancanza di… ricordi?

Cancro: quinto posto

Nonostante i nati sotto il segno del Cancro siano persone che si vantano spesso di ricordarsi tutto (o, per meglio dire, di legarsi tutto al dito visto che sono anche nella classifica dei segni zodiacali che portano sempre rancore) la verità è un’altra.

I Cancro sono proprio dimenticarelli! Cercano sempre qualcosa nella borsa e si scordano quaderni, penne, borracce e spesso anche il telefono in giro.

Fortunatamente riescono spesso a riprendersi tutto ma che fatica essere un Cancro!

Toro: quarto posto

Anche i Toro sono persone che, spesso e volentieri, non dimenticano le cose. Anzi, no, spieghiamoci meglio: i Toro sono persone che dimenticano di aver dimenticato qualcosa e, quindi, credono di essere sempre “sul pezzo”!

I Toro sono persone che, quando vogliono, possono essere estremamente organizzate, capaci e impossibili da mettere in difficoltà.

Peccato che abbiano un rapporto veramente confuso con i loro oggetti personali o con alcuni appuntamenti e date che preferiscono dimenticare!

Sagittario: terzo posto

I Sagittario sono un altro esempio della nostra classifica dei segni zodiacali più distratti di tutto l’oroscopo.

Non si tratta tanto di essere persone che non ragionano o che non hanno tanto tempo quanto di essere… semplicemente da un’altra parte!

Ai Sagittario capita spesso di essere distratti semplicemente perché non sono molto interessati a quello che succede o a quello che li circonda.

Lo abbiamo detto spesso che i Sagittario sono persone particolarmente indipendenti, poco legate agli affari degli altri o concreti che girano intorno a loro. Vivono la loro vita senza problemi, spesso dimenticandosi dei pezzi anche importanti!

Pesci: secondo posto

Cari Pesci, noi vi mettiamo al secondo posto della classifica di oggi ma voi dovete ammettere una cosa.

(Non fate come quei segni zodiacali che non sono mai onesti con sé stessi e con gli altri e con i quali è letteralmente impossibile parlare… a meno che non siate tra loro!).

Voi Pesci siete veramente smemorati, questo è vero, ma più di una volta avete usato questa scusa per cavarvi d’impaccio o per fare qualcosa che non vi andava.

Ehi, niente di male in questo (più o meno). Voi Pesci siete persone che spesso dimenticano le cose, gli appuntamenti o le persone ma non lo fate mai con vera cattiveria.

Avete imparato presto, però, che facendo la figura degli smemorati sempre e comunque, potete avere anche qualche piccolo vantaggio. Nessuno, infatti, se la prende mai con voi Pesci… o quasi!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più distratti di tutto l’oroscopo

Cari Gemelli, dovevamo arrivare a voi in cima alla classifica dei segni zodiacali più distratti dell’oroscopo, non è vero?

Voi Gemelli siete bravissimi a dimenticare: un poco perché siete distratti di vostro e un poco perché vi impegnate per fare la figura… degli smemorati!

Trovate che potervi nascondere sempre dietro la scusa del “non me lo ricordavo” o del “mi è scappato di mente” sia perfetto.

Potete fare quello che volete (o quasi) completamente indisturbati e anche aggiungere una certa aria di “stranezza” alla vostra aura di Gemelli che di certo non vi dispiace proprio.

Siete i più distratti dell’oroscopo perché siete veramente smemorati ma sappiamo tutti che calcate la mano per sembrare particolari (più di quanto già non siate), buffi e per evitare tutte le conseguenze possibili!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.