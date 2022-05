La Regina Elisabetta II cambia il suo look, e lancia una nuova tendenza!

By

La Regina Elisabetta II continua a detenere il status di icon di moda anche a 96 anni! La Queen di Inghilterra, che dopo tanti anni ci ha abituati ai suoi look colorati, eleganti e chic, ha spiazzato tutti, cambiando il suo stile durante un’occasione molto importante!

La Regina Elisabetta II ha compito da poco 96 anni di età, e detiene la corona d’Inghilterra da ben 70 anni. Considerato il Giubileo di Platino che si terrà a giugno in onore della regina, la Queen d’Inghilterra si divide tra i molti impegni. Recentemente, però, a causa di problemi di salute, Elisabetta II aveva lasciato il proprio posto al Principe Carlo, accompagnato dalla moglie Camilla Parker Bowles. Ma a questa occasione non poteva rinunciare, e quindi la Regina si è presentata con un look insolito, che ha lasciato tutti a bocca aperta!

Alla veneranda età di 96 anni la Regina d’Inghilterra Elisabetta II continua ad essere un punto di riferimento per l’Inghilterra. Attesa con trepidazione a tutti gli eventi più importanti. Ma a causa dei molti impegni in vista del Giubileo di Platino, in cui si festeggeranno i 70 anni di regno, i medici della Regina avevano consigliato di rallentare gli impegni in agenda.

Ma per l’occasione in questione Elisabetta II ha fatto un eccezione. La Regina d’Inghilterra si è presentata elegante e in splendida forma al Royal Windsor Horse Show, presenziando prima alla parata di cavalli con il suo amato foulard intorno alla testa, poi allo spettacolo equestre di chiusura, dove la attendeva una esibizione speciale volta a celebrare il Giubileo di Platino.

Infatti sono due le cose che ama di più la Regina Elisabetta: i cavalli, per i quali ha regalmente snobbato i pareri dei medici e presenziato alla corsa, e la moda!

La regina ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo cambio look mostrato alla Royal Windsor Horse Show, rimanendo però elegante, chic e continuando a detenere il titolo di icona della moda.

Vediamo insieme cosa aveva indossato la Regina Elisabetta che ha fatto così scalpore sul web!

La Regina Elisabetta II al Royal Windsor Horse Show abbandona il classico cappottino soprabito e abbraccia una mantella con perle!

Siamo abituati a vedere la Regina d’Inghilterra con il suo solito look, composto da cappottino soprabito in tinta con il completo composto da maglia e gonna, cappello vistoso, mocassino con tacco basso e fibbia dorata e l’iconica borsa di Launer London. Ma per presenziare al Royal Windsor Horse Show, la Queen ha deciso qualcosa di diverso.

La Regina d’Inghilterra ha indossato all’evento equestre un abito azzurro polvere, con ricami floreali blu scuro. Scarpa modello mocassino con tacco basso e fibbia dorata, borsa nera firmata Launer London, e al posto del suo iconico cappottino in tinta con l’abito Elisabetta ha sfoggiato una mantella grigio polvere arricchita con perle.

La Regina si è mostrata elegante e sorridente, felice di presenziare all’occasione, con il suo look chic ed elegante e il rossetto rosso fragola che indossa da se alla perfezione.

Si riconferma, nuovamente, la Regina dello stile indiscussa, mostrando sempre il suo personale gusto in fatto di moda senza mai sbagliare! A proposito, Letizia Ortiz sceglie un look audace, ed è subito sotto gli occhi di tutti!

