Ecco qual è il fiore perfetto per te secondo il tuo segno zodiacale

Pronta a scoprire qual è il fiore perfetto per il tuo segno zodiacale? Ognuno di noi, infatti, ne ha uno: ecco qual è il tuo!

Oggi abbiamo deciso di scoprire insieme a te qual è… il mazzo di fiori giusto da regalarti!

Sapevi che ogni segno zodiacale, infatti, ha un fiore che è quello perfetto per lui, capace di migliorare la sua giornata?

Probabilmente no: adesso, però, che leggerai qual è il fiore perfetto per te non dovrai far altro che uscire, comprartene un mazzo e sentire quanto potere si sprigiona dall’averlo vicino!

Il fiore perfetto per ogni segno zodiacale: ecco qual è il tuo

Iniziamo dalle basi: perché ci dovrebbe essere un fiore perfetto per ogni segno zodiacale?

Lo zodiaco e l’oroscopo ci legano da un milione di invisibili fili che ci aiutano a comprendere meglio noi e la nostra vita.

Così come esiste una pietra perfetta per ogni segno zodiacale o, addirittura, la divinità greca che è associata al tuo mese di nascita, esiste anche un fiore che è quello giusto per il tuo segno. Non sei curiosa di scoprire quale sia?

Ariete

Agli Ariete assegniamo come fiore perfetto per il segno zodiacale il mughetto. La ricerca di pace, la voglia di trovare finalmente un lido sicuro è quella che traspare da entrambi: sia gli Ariete che i mughetti!

Potreste imparare qualcosa dal vostro fiore, cari Ariete: ad essere meno combattivi di sicuro!

Toro

Il giglio è il fiore che possiamo assegnare a tutti i nati sotto il segno del Toro. Rappresenta forza e determinazione, soprattutto quando non c’è altra alternativa!

Per i Toro il giglio è una scelta praticamente obbligata: capaci di resistere alle intemperie, aggraziati ma anche pratici e pronti a darsi da fare!

Gemelli

Cari Gemelli, per voi non abbiamo dubbi: il fiore perfetto per il vostro segno zodiacale è assolutamente la rosa.

Bellissima ma con tantissime spine: vorresti poterla cogliere ma, se ti distrai un attimo, ti fa veramente male! Chiunque sia mai stato fidanzato con un Gemelli può confermare: è la rosa il fiore perfetto per loro!

Cancro: ecco il fiore del tuo segno zodiacale

Casalingo, semplice, che si può trovare ovunque: cari Cancro, non vi offendete se vi assegniamo il fiore della margherita!

Il vostro fiore è quello che è più comunque ma, proprio per questo, più apprezzato e più bello da vedere. Come voi Cancro, la margherita è una cara amica, una presenza familiare che siamo sempre contenti di vedere!

Leone

Il fiore perfetto per il segno zodiacale del Leone è il girasole. Questo fiore, che si erge più in alto degli altri e che si muove vistosamente seguendo il sole, rappresenta alla perfezione i Leone. Protagonisti, eccessivi e sopra le righe e sotto gli occhi di tutti!

Vergine

Per la Vergine, invece, il fiore perfetto è quello del narciso. Meraviglioso, perfetto, bellissimo da vedere e… a volte un po’ stancante per via di tutta la sua bellezza, no?

Cara Vergine, sei così precisa che, spesso, sembri inaccessibile. A volte lo sei ma, proprio come il narciso, non vorresti essere più “amichevole”?

Bilancia

Il fiore perfetto per il segno della Bilancia è il fiore dell’oleandro. Questa pianta (bellissima ma velenosa, quindi fate attenzione) produce dei fiori bellissimi, dai colori vivaci e che si vedono perfettamente e “staccano” sullo sfondo verde del fusto.

La Bilancia è esattamente come un oleandro: chiassosa, bella da vere e che si fa notare subito… certo, a volte c’è una brutta sorpresa ad aspettarvi anche!

Scorpione: il fiore perfetto per il tuo segno zodiacale è l’orchidea

Diciamoci la verità: quante orchidee avete preso in caso che sono, poi, morte perché non capivate assolutamente che cosa volessero dalla vita?

Gli Scorpione sono esattamente così: bellissimi ed ambitissimi ma anche difficilissimi da tenere “in casa”. Uno Scorpione è una creatura delicata, forte ma con tante esigenze e necessità.

Sagittario

Un misterioso fiore di loro è il fiore che assegneremo ai nati sotto il segno del Sagittario. Il Sagittario, infatti, è un segno difficile da capire ma affascinante e indipendente… proprio come il fiore di loto!

Circondarvi di questi fiori, cari Sagittario, potrebbe aiutarvi a capire come vi vedono gli altri!

Capricorno

Cari Capricorno, non potevate far altro che essere dei bellissimi papaveri rossi! I Capricorno ed i papaveri si assomigliano per numerosi motivi: sono resistenti, discreti anche se si notano facilmente e non hanno nessuna intenzione di venir meno al loro ruolo!

Come un Capricorno, il papavero rappresenta la fedeltà degli intenti, la sicurezza e la mancanza di pigrizia!

Aquario

Per i nati sotto il segno dell’Aquario possiamo dire una sola cosa. Cari Aquario, il fiore perfetto per il vostro segno zodiacale è il gelsomino!

Profumatissimo, si fa vedere e sentire da lontano e, proprio come voi, è sempre presente! Rampicante, aiuta e supporta gli altri senza i quali non potrebbe e non vorrebbe vivere.

Pesci: il fiore per il tuo segno zodiacale è l’ortensia

Ai Pesci, invece, l’oroscopo assegna come fiore perfetto l’ortensia. Questo fiore che si divide in una miriade di petali e crea una sensazione quasi di una nuova rappresenta benissimo i nati sotto il segno dei Pesci!

Siete misteriosi, non vi piace mettervi in mostra ma attirate tutti con i vostri “colori” accesi e bellissimi da vedere: Pesci e ortensie se la intendono alla perfezione!