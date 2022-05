Nave o rosa? Questo test svela se sei o meno una buona amica

By

Il test della buona amica ci svelerà, finalmente, che tipo di amica sei. Tranquilla, non lo diremo a nessuno… a meno che tu non voglia!

Quante volte ti è capitato di chiederti, magari in una di quelle notti insonni che tutti passiamo prima o poi, se sei una buona amica?

Succede spesso, infatti, che la vita ci porti a comportarci “male” con le persone a cui vogliamo più bene, soprattutto gli amici!

Magari hai poco tempo o non hai capito che qualcuno stava male o non ci sei stata nel momento del bisogno: che ne dici di capire se è un problema episodico o qualcosa di più continuativo?

Test della buona amica: dicci cosa vedi nel quadro e scopri chi sei

Oggi vogliamo scoprire se sei o meno una buona amica.

Ovviamente non si tratta di una cosa semplice da capire: tu non sei la stessa amica per tutti o in tutte le situazioni!

Proprio per questo ti chiediamo di provare questo test in una maniera leggermente particolare rispetto ai soliti che fai su CheDonna.it.

Certo, devi sempre guardare l’immagine qui sopra (un quadro bellissimo e suggestivo a opera di Rafael Olbinski) e dirci che cosa ti ha attirato per prima.

Ti chiediamo solo, però, di farlo pensando intensamente ad una persona particolare, la persona verso la quale vuoi sapere se sei o meno una buona amica.

In questa maniera il responso sarà sicuramente più accurato! Prenditi un attimo per pensare a voi e al vostro rapporto, alle vostre mancanze o ai vostri punti di forza, apri gli occhi e guarda il quadro.

Allora, che cosa hai visto per primo?

hai visto una barca con le vele spiegate : le barche sono un simbolo molto forte di viaggio, cambiamento e crescita. Questo, generalmente, è molto positivo ma forse nel test della buona amica è sintomo di qualcosa di molto più profondo e complicato. Probabilmente sei una buona amica la maggior parte delle volte… anche se gli altri hanno la sensazione di essere solo delle “pedine” o delle figure di sfondo nella tua vita! Ti capita spesso di essere troppo concentrata su di te per capire che gli altri stanno male o possono aver bisogno di aiuto o di una mano da parte tua. Sei una persona concreta e concentrata, con obiettivi chiari e necessità ben esplicitate: non ti preoccupa chiedere qualcosa se ne hai bisogno! Questo vuol dire, però, che le persone con cui sei amica (soprattutto quelle diverse da te, che non sono così schiette come te) a volte si sentono lasciate indietro. Forse è meglio cercare di capire che cosa pensano gli altri veramente di te. Per fortuna, grazie a questo test, puoi scoprire i pensieri degli altri su di te grazie a queste associazioni di colori . Dovrai solo chiedergli che “colore” sei secondo loro!

hai visto una rosa: sappiamo benissimo che le rose sono simbolo di passione e, quindi, di conseguenza ti fanno pensare immediatamente all'amore romantico.

(Se vuoi scoprire chi sei veramente in amore, prova il nostro test del quadro rosso: non te ne pentirai!). Hai visto una rosa gigante nel quadro e non potevi veramente farne a meno. Per te è stato, anzi, difficile vedere la barca che c’era sotto!

No, tranquilla: non sei innamorata dei tuoi amici… almeno non in quel senso lì!

Il test della buona amica ci dice… beh, che sei una buonissima amica!

Sei una persona che ha a cuore gli altri ma non è un modo di dire: sei veramente coinvolto nelle vite dei tuoi amici ed hai per loro dei riguardi particolari!

Hai capito presto che un’amicizia è esattamente come una relazione. Va curata, da entrambi i lati, ci va messo impegno e lavoro. Non è una semplice passeggiata!

I tuoi amici sono molto fortunati ad averti al loro fianco e la persona a cui hai pensato mentre facevi questo test specialmente.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.