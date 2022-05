Test degli Abiti da Sogno | Quale pregio ti invidiano le altre donne?

By

Questi abiti da sogno renderebbero felice qualsiasi donna: con questo test scopriremo cosa dice il tuo preferito della tua personalità.

Anche se non abbiamo molte occasioni per indossare i classici “abiti da principessa”, tutte abbiamo sperato almeno una volta di farlo.

Le passerelle di alta moda ci offrono tantissime occasioni per lasciar galoppare la fantasia. Ogni volta che abbiamo la fortuna di vedere la sfilata di un grande stilista non possiamo fare a meno di innamorarci almeno di un abito.

Quale tipo di abito ci attira inevitabilmente? Di quale modello invece non sentiamo assolutamente il fascino?

Quali sono i motivi psicologici che spingono i nostri gusti verso un certo abito o verso un altro? Questo test è l’occasione perfetta per scoprirlo.

Test degli Abiti da Sogno

Per eseguire questo test dovrai semplicemente osservare gli abiti che ti proponiamo e scegliere il tuo preferito. Non prendere in considerazione la forma del tuo fisico, la tua età o lo stile con cui ti vesti di solito. Scegli solo l’abito che ha attirato di più a livello istintivo.

1 – L’abito bianco

Quest’abito è la quintessenza della purezza, dell’innocenza e della leggiadria. Si tratta della perfetta fusione tra un elegante abito da pomeriggio e un abito da sposa.

Le sue leggere trasparenze non riescono comunque a farlo apparire volgare: non c’è nemmeno un centimetro di pelle esposta e anche il modello della parte superiore è molto rigorosa.

La scelta di quest’abito rivela che le altre donne ti invidiano l’eleganza e la purezza d’animo. Non hai affatto bisogno di vestirti in maniera appariscente per conquistare l’attenzione di coloro che ti circondano: bastano il tuo carisma e la bontà del tuo carattere.

2 – L’abito asimmetrico

Quest’abito è sicuramente il più glamour e il più complesso tra quelli che abbiamo proposto. Si caratterizza per un audace abbinamento di tessuti dai colori e dalle fantasie molto differenti. Oltre a questo presenta una gonna corta sul davanti e lunga nella parte posteriore.

All’altezza del busto un audace cut out rende l’insieme leggermente sexy, mentre le maniche a sbuffo danno comunque all’abito un aspetto dolce e romantico.

Se hai scelto quest’abito significa che le altre donne ti invidiano la capacità di essere sempre originale, mai uguale alle altre e assolutamente sempre te stessa.

3 – L’abito viola

Quest’abito è davvero elegante e super chic. Il complesso e delicatissimo movimento della gonna attira gli sguardi e accompagna la figura dando quasi l’impressione di galleggiare anziché di camminare.

Anche il colore è estremamente raffinato e richiama l’idea di una donna misteriosa, che non ama rivelare tutto di se stessa. Proprio questo enorme fascino è ciò che le altre donne ti invidiano di più.

Sei in grado di attirare l’attenzione delle persone senza fare quasi nulla, semplicemente esercitando un fascino magnetico che deriva dal “mostrare e non mostrare” quello che pensi delle altre persone.

4 – L’abito a fiori rossi

Anche quest’abito bianco decorato da grandi fiori rossi è estremamente elegante mantenendo un perfetto equilibrio tra uno stile classico e uno stile moderno.

Se “l’effetto principessa” è dato dalle grandi maniche a sbuffo, a rendere contemporaneo questo vestito è la stampa di grandi dimensioni.

Se hai scelto questo vestito significa che sei una donna complessa, che non può essere classificata facilmente. Possiedi un carattere molto sfaccettato e non hai assolutamente paura di mostrarti per quella che sei.

Proprio questa grande capacità di comunicare con gli altri è ciò che le altre donne ti invidiano più di ogni altra cosa. Sei in grado di entrare in sintonia con tutti coloro che ti circondano, i quali più ti conoscono più ti apprezzano e vengono attirati dalla tua personalità allegra e gentile.

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.