Ecco il segno zodiacale che arriva sempre per ultimo. E’ sempre in ritardo

Chi è il segno più ritardatario di tutto lo zodiaco? Gli astri hanno il responso e sono tutti d’accordo, è lui il segno che arriva sempre per ultimo.

Questo segno zodiacale è noto per essere sempre perennemente in ritardo. E’ l’ultimo ad entrare in aula, l’ultimo a timbrare il cartellino in ufficio, l’ultimo a prendere i figli a scuola, insomma la puntualità non è affatto il suo forte.

Costantemente in ritardo, deve questa sua prerogativa alla sua testa tra le nuvole. Questo segno perde costantemente la nozione del tempo perché gran parte del suo tempo si trova in una dimensione parallela dove a forza di fantasticare perde ogni contatto con la realtà. Hai capito di chi stiamo parlando?

E’ il Pesci il segno più ritardatario di tutto lo zodiaco

Quando guarda l’orologio l’espressione sul suo viso è sempre preoccupata:” Quanto è tardi” potrebbe essere questa l’espressione più usata da questo segno che non riesce proprio mai a fare fede ad un orario stabilito. Mentre alcuni segni astrologici sono noti per la loro precisione e diligenza, altri, come il Pesci, sono ben lontani dal poter vantare lo stesso pregio. Tra tutti i segni meno affidabili, spicca lui per il suo essere sempre l’ultimo, il Pesci che non a caso è anche l’ultimo segno dello zodiaco.

Il Pesci è il grande sognatore dello zodiaco! Fantastica sempre e sogna la vita che vorrebbe tanto da dimenticare il qui ed ora ed impegni annessi. Segno d’Acqua, il Pesci è molto sensibile e si lascia dominare dalle emozioni che prova. Questo vortice emotivo è la causa delle sue dimenticanze e delle sue continue corse contro il tempo. Quando non dimentica gli appuntamenti si presenta all’incontro con diversi minuti di ritardo.

Tutta colpa della loro testa per aria! Passano più tempo tra le nuvole che sulla terra. E’ distratto e disordinato, mentre sta per uscire di casa si rende spesso conto di non sapere dove siano le chiavi di casa o di aver dimenticato chissà dove il cellulare. Perdono sempre minuti importanti a causa della sbadataggine e per questo rispettare la tempistica di un appuntamento è così complicato per lui.

Per sua grande fortuna questo segno riesce sempre a farsi perdonare. I suoi modi aggraziati e gentile e il suo palese dispiacere ed imbarazzo, rendono le sue scuse impossibili da non accettare e perdonare, ancora una volta.