Sei anche tu uno dei segni più colti dello zodiaco? Scopriamolo subito!

Chissà se fai parte della classifica dei cinque segni più colti dello zodiaco. La classifica di oggi dell’oroscopo ce lo svela subito. Pronto a scoprire chi sei veramente?

Ci sono persone che non possono veramente fare a meno di essere… beh, acculturate!

Da ogni loro parola, accenno o gesto non puoi far altro che scoprire quanto i loro interessi siano decisamente dotti.

Oggi scopriamo quali sono i segni zodiacali che fanno parte di questo club degli acculturati in modo da capire se ci sei anche tu… di default!

I segni più colti dello zodiaco: scopri se sei nella classifica di oggi

Essere acculturati, di certo, è una bella cosa. Fortunatamente, per noi e per tutti gli altri, non c’è un solo modo di essere acculturati!

La classifica di oggi dell’oroscopo è qui per aiutarci a distinguere i segni più colti dello zodiaco.

Non si tratta di fare una distinzione tra persone che si occupano di determinate cose rispetto ad altre ma solo capire chi, grazie a stelle e pianeti, ha un approccio diverso alla cultura.

Che si tratti di arte, di film o di qualsiasi altra cosa che ti venga in mente se sei uno dei segni più colti dello zodiaco… sarai in classifica!

Bilancia: quinto posto

Care Bilancia, siete tra i segni più colti dello zodiaco perché, diciamocelo, adorate proprio studiare!

Non vi stiamo chiamando secchione ma, semplicemente, sottolineando qualcosa che vi piace molto.

Per la Bilancia, infatti, essere acculturati è qualcosa simile ad un obiettivo. Le Bilancia se lo pongono da piccole perché “storcono” il naso di fronte alle persone più alternative, che non sono classicamente acculturate. Questo obiettivo, però, le porta a studiare e allora sì che le Bilancia prendono davvero il gusto della cultura!

Sagittario: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Sagittario sanno essere particolarmente acculturati… anche se non ve lo aspettate!

Se sono tra i segni più colti dello zodiaco, però, è un motivo c’è.

Il Sagittario, abituato com’è ad essere indipendente e solitario, trova grande compagnia nella cultura!

Per il Sagittario essere gli esperti mondiali in qualsiasi argomento culturale è praticamente fondamentale: grazie a questo possono isolarsi nel proprio mondo e non soffrire quando si trovano a rapportarsi con le conseguenze delle loro scelte!

Capricorno: terzo posto

Con una mente curiosa e pungente come quella dei Capricorno vi stupite se si trovano nella classifica dei segni più colti dello zodiaco?

(Non troverete mai, infatti, i Capricorno tra i segni più fannulloni di tutto lo zodiaco: piuttosto che perdere tempo ed oziare i Capricorno farebbero di tutto!).

Attenti, questo non vuol dire che i Capricorno siano i “classici” studiosi con gli occhiali sulla punta del naso! Quando vogliono e quando qualcosa colpisce il loro interesse i Capricorno finiscono per diventare praticamente esperti di quella materia. Lo studio e la cultura gli piace ma solo quando lo dicono loro Capricorno!

Scorpione: secondo posto

Ai nati sotto il segno dello Scorpione assegniamo il secondo posto nella classifica dei segni più colti dello zodiaco.

Ehi, cari Scorpione, sappiamo che vi sarebbe piaciuto essere al primo posto ma non potete avere tutto nella vita!

Lo Scorpione è un segno che ama concentrarsi e studiare una materia, qualunque essa sia, quando non è obbligato a farlo.

Per questo motivo, anche se magari accademicamente gli Scorpione non sono tra le persone che hanno sempre ottimi risultati, sono tra i più colti dello zodiaco!

Allo Scorpione piace leggere, documentarsi e esplorare la sua interiorità grazie all’arte!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni più colti dello zodiaco

Diciamoci la verità: se i nati sotto il segno dell’Aquario potessero chiudersi in una stanza, con a disposizione tutto il tempo del mondo e lo scibile umano… beh, non si lamenterebbero proprio!

Gli Aquario sono persone che hanno un innato senso della bellezza e della sapienza: non amano qualcosa solo perché è bello ma hanno imparato presto che qualcosa di interessante e coinvolgente è bello per forza! Agli Aquario la cultura, di qualsiasi tipo, è preziosa e cara: sanno tutto di molte cose, da quelle pratiche a quelle più filosofiche, e non si tirano quasi mai indietro quando c’è una nuova materia da imparare! (Sarà per questo, anche, che gli Aquario sono tra i segni zodiacali più esigenti di tutti: si aspettano dagli altri lo stesso impegno che ci mettono loro in tutte le cose!).

Certo, se gli Aquario avessero anche un minimo di tempo da dedicare ai propri interessi sarebbe meglio: peccato che gli Aquario abbiano da fare tantissime cose, compreso avere sempre pronta la spalla da porgere a chiunque stia soffrendo!