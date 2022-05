“Lascio la tv”: bomba in casa Rodriguez, annuncio shock

I Rodriguez hanno popolato per anni il piccolo schermo degli italiani, ma un membro della famiglia è pronto a dire addio alla tv.

I Rodriguez sono senza alcun dubbio una delle famiglie più famose del piccolo schermo degli italiani. Per anni hanno reso interessanti le dinamiche dei vari reality show della tv nostrana. Il tutto ha avuto inizio con Belen Rodriguez all’Isola dei Famosi e la stessa esperienza è stata provata negli anni a venire anche dai suoi fratelli minori Cecilia e Jeremias. I due non si sono nemmeno fatti sfuggire l’occasione di prendere parte al Grande Fratello Vip e di recente anche papà Gustavo si è immerso nel clima in Honduras.

Uno dei loro, però, intervistato dai microfoni di canale 5, ha deciso di rompere il silenzio a riguardo rivelando che l’ultima esperienza fatta in tv è stata anche l’ultima in quanto è riuscito ad arrivare alla consapevolezza che questo tipo di ambiente non gli si addice affatto.

Ma chi dei membri della famiglia più famosa della tv ha deciso di dare una svolta alla sua carriera lasciandosi il mondo dello spettacolo? Stiamo parlando del fratello minore di Belen: Jeremias Rodriguez ha lasciato la tv e il motivo della sua decisione ha lasciato un po’ perplessi i suoi fedeli sostenitori anche se hanno rispettato la scelta del loro beniamino.

Jeremias Rodriguez lascia la tv: il motivo lascia di stucco i fan

Jeremias Rodriguez ha deciso di dare un taglio netto alla sua carriera nel mondo del piccolo schermo degli italiani e la confessione è arrivata ai microfoni di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. Il fratello minore di Belen, tra l’altro non è stata lei la dolce compagnia della vacanza di Stefano De Martino, ha ammesso di non sentirsi portato per questo tipo di ambiente nonostante abbia deciso di provarci più volte seguendo le orme delle sue due sorelle.

“Ho accettato di non essere tagliato per questo lavoro“ ha subito chiarito Jeremias senza troppi giri di parole, mettendo un punto alla sua carriera televisiva dopo la fine della recente esperienza all’Isola dei Famosi dove ha scelto di partecipare in coppia con suo padre Gustavo Rodriguez. “Perché alla fine è un lavoro come altri e bisogna esserci portati e io non lo sono e l’ho capito” ha subito aggiunto, lasciando decisamente poco spazio all’immagine.

“Non faccio parte di questo, lascio il palcoscenico a Belen e Cecilia, ma è sempre stato loro non ho voluto rubare niente” ha poi concluso, scegliendo di lasciare lo scettro alle sue due sorelle per dedicarsi ad altri progetti che gli possano permettere di essere maggiormente se stesso senza sentirsi rinchiuso in una gabbia.

Jeremias Rodriguez dopo l’Isola dei Famosi ha dato un taglio netto alla tv, ma il suo sarà un addio definitivo oppure sceglierà di darsi un’altra chance? Staremo a vedere che cosa ha in serbo il futuro per lui.