Per un look trendy in primavera non dovrai privarti di questo colore!

Per realizzare un look trendy in primavera ci sono molti modi, ma sicuramente non dovrai privarti di uno dei colori moda di quest’anno! Scopriamo in questa guida di stile targata CheDonna quale colore riempirà i nostri look in primavera!

Siamo quasi arrivati alle porte della stagione estiva ma la primavera continua a regalarci perle di stile che non abbiamo fatto ancora in tempo ad utilizzare. Le novità del fashion per la primavera 2022 sono state talmente tante che non abbiano neanche avuto il tempo di studiarle e farle nostre. Però c’è una tendenza che riguarda i colori che non possiamo proprio non utilizzare! Scopriamo insieme tutti i dettagli su come realizzare un look trendy in primavera, qui su CheDonna!

Mai come per il 2022 il fashion si è colmato di colori sgargianti e vistosi: giallo, rosa, arancione, bluette, viola. Per non parlare delle fantasie, da quelle più contemporanee a quelle recuperate dalle mode del passato.

Una cosa è certa: i colori sono i veri protagonisti di questo anno, quindi per essere al passo con le tendenze dovremo colmare i nostri look di colori.

In particolare un colore ha fatto breccia nel cuore di molte fashion lovers, diventando il protagonista di molti look street style sul web.

Di quale colore stiamo parlando? Ovviamente del verde! Dalla tonalità più chiara a quella più scura il verde è senza dubbio il colore da utilizzare per la primavera e l’estate 2022.

Ma non sai come utilizzare il verde nei tuoi look? Ecco la guida di stile che ti spiegherà come essere trendy utilizzando nei tuoi outfit il verde!

Il verde è il protagonista dei look più trendy in primavera: ecco i 5 capi di questo colore moda che non dovrà mai mancare nei tuoi outfit!

Dall’accessorio al total look, il verde deve essere presente nei tuoi look primaverili. Ma come abbinarlo? E quali capi scegliere di questo colore? Scopriamolo!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 5 capi che dovrai scegliere di color verde per un look trendy in primavera:

top : semplice ma sempre d’effetto è il top colorato. Anche in un look total black, il top verde può fare la differenza nel total outfit.

: semplice ma sempre d’effetto è il top colorato. Anche in un look total black, il top verde può fare la differenza nel total outfit. felpa : per i look street style il giacchetto varsity o la felpa sono ciò che ti serve. Pantalone largo e sneakers e sarai al top.

: per i look street style il giacchetto varsity o la felpa sono ciò che ti serve. Pantalone largo e sneakers e sarai al top. giacca e pantalone: per un look casual chic scegli il completo giacca blazer e pantalone morbido verde. Da chiudere con top bianco e sneakers biaca.

per un look casual chic scegli il completo giacca blazer e pantalone morbido verde. Da chiudere con top bianco e sneakers biaca. accessori: che sia borsa, cappello o una sciarpa, l’accessorio verde è il tocco trendy che serve anche al tuo look più semplice. A proposito, Letizia Ortiz sceglie un look audace, ed è subito sotto gli occhi di tutti!

Adesso che conoscete tutti i segreti per i vostri look primaverili non potete che realizzare l’outfit migliore e sfoggiarlo! Sarete perfette!