Questi cibi hanno poche calorie e sono ottimi per la tua dieta

Ci sono cibi con poche calorie che, in quanto tali, si rivelano utili per la dieta. Scopri quali sono quelli che puoi mangiare in qualsiasi momento.

Uno degli aspetti più difficili di quando si è a dieta è quello di restare troppo a lungo senza mangiare. Che si tratti di fame fisica o di semplice voglia di sgranocchiare qualcosa, il bisogno di mangiare può rappresentare infatti un grande problema.

Per fortuna, ci sono diversi alimenti che entrano in gioco in tal senso e che si rivelano particolarmente utili per sopportare meglio il tempo che passa tra un pasto e l’altro. Cibi che hanno poche calorie e che in quanto tali sono devi veri alleati della dieta. Scopri, quindi, quali sono i più semplici da reperire nonché quelli che potrai gustare in ogni momento della giornata.

Ecco quali sono i cibi con poche calorie

Sebbene una dieta studiata in base a chi la segue non dovrebbe mai lasciare dei momenti di fame tra un pasto e l’altro, a volte può capitare di trovarsi con l’impellente bisogno di mettere qualcosa sotto i denti.

Un problema che da oggi potrai facilmente risolvere imparando a scegliere i cibi giusti e ad inserirli nei momenti della giornata in cui ne senti maggiormente il bisogno.

Il finocchio

Re degli spuntini per chi è a dieta, il finocchio si rivela un alimento con poche calorie e, al contempo, con pochissimi carboidrati. Ciò gli consente di essere mangiato in qualsiasi momento della giornata senza alcun tipo di pensiero. Ricco di fibre, se sgranocchiato aiuta a lenire il senso di fame. Inoltre, per insaporirlo lo si può arricchire con delle spezie in modo da poter godere di qualcosa di buono. Si tratta sicuramente di uno degli spuntini più adatti per chi è a dieta e sopratutto per chi desidera gustare qualcosa di buono senza doversene preoccupare.

La carota

Un altro alimento povero di calorie e perfetto per la dieta è la carota. Oltre ad essere ricca di proprietà benefiche, rappresenta infatti un buon spessa fame. Ottima da sgranocchiare a crudo, da mangiare in pinzimonio o da cuocere per realizzare spuntini di ogni tipo, la carota è di sicuro tra i cibi con meno calorie.

Il radicchio è uno dei cibi con poche calorie

Altro ortaggio ottimo da sgranocchiare e amico della dieta è senza alcun dubbio il radicchio. Grazie ai pochi carboidrati che contiene si rivela infatti una scelta sempre ottima che può essere gustata sia da sola che per creare degli sfiziosi involtini ripieni di formaggio magro o di yogurt greco. Un modo come un altro per bloccare la fame sul nascere o per dar vita ad uno spuntino diverso dal solito ma sicuramente in grado di placare la fame.

I fiocchi di latte

Ricchi di proteine e pertanto sazianti, i fiocchi di latte rappresentano uno tra gli alimenti poveri di calorie e adatti a chi è a dieta. Basta infatti mangiarne una piccola quantità per sedare la fame e per placare anche e sopratutto quella nervosa. Sono inoltre un’ottima base sia per cibi salati che dolci e ciò fa di loro dei veri amici di chi sta seguendo una dieta o mira più semplicemente a mantenere il peso forma.

Lo yogurt greco

Restando in ambito di cibi proteici, anche lo yogurt greco rappresenta un ottimo spezzafame, sopratutto nella versione senza grassi e zuccheri aggiunti. Ne bastano un paio di cucchiai per sedare la fame e per mettere a tacere quella nervosa. Come per i fiocchi di latte, si tratta di un alimento che si rivela utile sia per degli spuntini dolci che salati. Motivo per cui è sempre bene averne un po’ in casa. In questo modo, infatti, ci si concede qualcosa di buono senza troppi pensieri.

Questi cinque alimenti sono sicuramente una buona base di partenza per la tua dieta in quanto rappresentano un buon modo per mangiare anche tra un pasto e l’altro, e tutto senza sentirti minimamente in colpa. Insieme ai cibi da mangiare a colazione per dimagrire, si rivela particolarmente utile.

È però importante ricordare che se gli episodi di fame sono frequenti, forse il regime alimentare che stai seguendo non è dei migliori. Se ciò avviene, quindi, il consiglio è quello di rivolgersi alla nutrizionista in modo da poter modulare il menu giornaliero in modo da renderlo adatto alle proprie esigenze.