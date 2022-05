By

Carmen di Pietro sembra proprio non riuscire a trovare pace e ora sembra molto gelosa della giovane naufraga Mercedesz. Quest’ultima, infatti, avrebbe messo gli occhi sull’uomo da cui (probabilmente) è attratta la Di Pietro. E no, stavolta non c’entra niente il figlio.

Carmen Di Pietro sembra proprio non avere tregua sull’Isola dei Famosi. La naufraga ed ex moglie del giornalista Sandro Paternostro è stata di nuovo punta dalla gelosia, ma stavolta non c’entra suo figlio (che già ne ha dovute passare delle belle a causa del comportamento appiccicoso della madre). A scatenare l’ira dell’ansiosa Di Pietro è stata nientemeno che la figlia di Eva Henger, Mercedesz, che sembra nutrire gli stessi interessi romantici della Di Pietro. Ecco chi è l’uomo conteso tra le due showgirl.

Con Carmen di Pietro non ci si annoia mai. La naufraga, fin dai suoi esordi sull’isola, ha attirato l’attenzione su di sé con i suoi comportamenti ai limiti dello stalking nei confronti del figlio Alessandro, che pur non chiederebbe altro che un po’ di pace. Ora l’attenzione della Di Pietro si è spostata su un altro naufrago dell’isola con il quale la donna ha instaurato una bella amicizia (e forse vorrebbe qualcosa in più da lui). Ma chi si tratta?

Carmen Di Pietro gelosa di Mercedesz: chi è l’uomo che le due si contendono

A quanto pare a fare scattare la gelosia della Di Pietro (che sembra avere un occhio particolare per le situazioni drammatiche) è Mercedesz. Le due avrebbero entrambe messo gli occhi su Edoardo Tavassi.

D’altronde non si può dare torto alla Di Pietro. Tra la giovane Mercedesz (che ha recentemente fatto una confessione molto personale) e Edoardo sembra essere nata una bella amicizia e il feeling tra i due è da vero innegabile. Una connessione talmente forte da far pensare che tra i due stia nascendo qualcosa in più di una sincera e disinteressata amicizia. Durante i suoi primi momenti sull’isola, Mercedesz ha ammesso di non riuscire a resistere agli uomini spiritosi e ironici, facendo una chiara allusione al naufrago romano.

La sorella di Edoardo, Guendalina, ha ammesso di non aver mai visto il fratello così coinvolto con una donna. Si può comprendere quindi, il disappunto della Di Pietro, che ha ammesso di sentire la mancanza di Tavassi e di desiderare di averlo più vicino. Insomma, una situazione davvero spinosa. Che tra Mercedesz e Edoardo stia nascendo davvero una bella storia d’amore?