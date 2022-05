Test del Fidanzato Ideale | Cosa cerchi davvero in una relazione?

Noi donne spesso ci creiamo un partner ideale: con il test del fidanzato capiremo cosa cerchi davvero in una relazione proprio partendo dall’idea di uomo perfetto che hai creato per te stessa.

A volte gli uomini accusano le donne di avere un ideale troppo elevato, assolutamente irraggiungibile per qualsiasi persona reale.

Spesso si tratta solo di scuse da parte di persone che non vogliono mettersi davvero in gioco, mentre in alcuni casi è proprio vero che il nostro “uomo ideale” è talmente ideale da essere irrealistico.

Quali sono i motivi che ci spingono a formarci un’idea così precisa della persone che desideriamo, fino a perdere completamente di vista la realisticità delle nostre aspettative?

Si tratta di desideri inconsci che spesso non tentiamo nemmeno di analizzare. Ecco l’opportunità di farlo con un semplice gioco!

Test del Fidanzato Ideale

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di osservare i volti degli uomini che abbiamo selezionato per te e lasciarti ispirare dalla loro espressione. Leggi il profilo corrispondente a quello che hai scelto e scoprirai cosa cerchi davvero in un uomo.

1 – Bello e Dannato

Questo ritratto riproduce molto fedelmente lo stereotipo dell’uomo bello e dannato, giovane e inquieto.

Gli uomini con queste caratteristiche da sempre affascinano le donne di ogni età. Appaiono assolutamente imprevedibili, a volte tormentati da demoni interiori da cui sentiamo il bisogno di salvarli.

Tra le (moltissime) ragion per cui questi uomini ci affascinano c’è la loro innegabile capacità di attrarre le donne con la loro personalità magnetica e misteriosa, ma sono anche compagni con cui non ci si annoia mai.

Di certo non saranno i più fedeli in assoluto, poiché sono piuttosto incostanti nelle loro scelte di vita, ma di certo regalano momenti romantici di grande intensità.

Se hai scelto questo ritratto significa che ciò che cerchi in un rapporto d’amore è il mistero e l’avventura. Sei disposta anche a soffrire per amore (perché questo è il tipo di uomo che farà soffrire): pensi sia il giusto prezzo da pagare per una storia d’amore degna di essere vissuta e ricordata.

2 – Giovane e Innocente

Questo tipo di uomo è il classico primo amore o l’amore giovanile che ci è rimasto nel cuore. Quando incontriamo uomini con questo aspetto tendiamo sempre a pensare che siano inesperti e innocenti, di buon carattere e disponibili.

Le cose ovviamente non stanno sempre così, ma ci piace immaginarlo. Le persone molto giovani sono capaci di sentimenti travolgenti e appassionanti, ma sono spesso molto immature perché non hanno ancora avuto modo di formare il proprio carattere in maniera completa.

Se hai scelto questo tipo di uomo significa che dentro di te ti senti ancora profondamente giovane e che vorresti poter condividere la vita con una persona esattamente come te. Il tuo ideale di coppia è condividere le scoperte e crescere insieme, andando insieme alla scoperta del mondo.

3 – Adulto e Pensieroso

Quando gli uomini raggiungo il pieno della propria maturità cambiano radicalmente espressione rispetto a quando erano ragazzi. Il loro sguardo si fa spesso più duro, soprattutto se hanno avuto una vita difficile e un passato doloroso.

L’uomo protagonista di questo ritratto è estremamente pensieroso e corrucciato. Sembra essere messo alla prova da grandi problemi da gestire oppure sembra molto sospettoso.

Se ti senti attirata da uomini così significa che probabilmente anche tu sei diventata una persona un po’ dura e sospettosa, poiché hai attraversato molte esperienze difficili nella tua vita.

Probabilmente la tua relazione ideale è quella con un uomo che possa comprendere quello che hai passato e che sia forte come te nell’affrontare problemi presenti e futuri. Ciò che desideri è una relazione alla pari.

4 – Maturo e Sereno

Molte donne ritengono che gli uomini più invecchiano più migliorano, esattamente come il buon vino. Donne giovani e molto giovani spesso non possono resistere agli uomini maturi ma ancora giovanili, che riescono a coniugare la saggezza e la serenità che vengono con l’esperienza a una vita attiva e dinamica.

Il motivo per cui gli uomini di questo tipo hanno molto successo con le donne è che riescono a coniugare la figura del padre, del compagno e dell’amico responsabile tutto in una sola persona.

In una coppia formata da un uomo maturo e da una donna più giovane si ha un senso di stabilità e di dinamismo: la vita non è noiosa ma non è folle e disordinata. Un connubio perfetto per chi, come te, vuole ancora vivere al massimo in tutti gli ambiti, soprattutto in ambito sentimentale.

