Stefano De Martino, altro che Belen: “lascia” l’Italia in piacevole compagnia

Stefano De Martino, senza Belen Rodriguez, lascia momentaneamente l’Italia e vola in Germania in piacevole compagnia.

Stefano De Martino lascia momentameante l’Italia, rinuncia a trascorrere il weekend con Belen Rodriguez e vola in Germania in piacevole compagnia. A svelare tutto ai fan è stato il conduttore napoletano pubblicando alcune storie sul proprio profilo Instagram e svelando anche l’identità dei suoi accompagnatori in questo viaggio speciale.

Nessun timore, però, perchè quello di Stefano è un viaggio breve e fatto per lavoro. Questa sera, infatti, il conduttore napoletano sarà già a Roma per sedere in giuria per la finalissima di Amici 21. Ma con chi è partito Stefano De Martino?

Stefano De Martino, viaggio all’estero proprio con loro!

Per Stefano De Martino è un periodo positivo sia sentimentale che lavorativamente. Il conduttore napoletano, infatti, è tornato nuovamente con Belen Rodriguez con cui sta provando, ancora una volta, a costruire un rapporto stabile. Un ritorno di fiamma clamoroso arrivato dopo la fine della storia tra Belen e Antonino Spinalbese, il padre della piccola Luna Marì, la secondegnita della showgirl argentina.

Anche professionalmente, però, è un periodo d’oro. Dopo aver condotto la nuova edizione di “Stasera tutto è possibile”, il programma di Raidue, è tornato su canale 5 per rivestire, per il secondo anno consecutivo, il ruolo di giudice del serale di Amici 21 accato ad Emanuele Filiberto e Stash. Stefano, inoltre, tornerà nuovamente in Rai per condurre, insieme all’amica Andrea Delogu, uno show musicale che potrebbe ricordare lo storico Festilbar.

Le novità, però, non sono ancora finite. Stefano, infatti, insieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ha portato in tour lo spettacolo “Che coppia noi tre”. Dopo essersi conosciuti nello studio di “Stasera tutto è possibile”, tra i tre è nata non solo una splendida amicizia, ma anche un sodalizio professionale e, così, tutti e tre insieme, sono volati in Germania per uno spettacolo strepitoso.

Anche in Germania, tra i tre non sono mancati i momenti divertenti. Simpatici e molto ironici, insieme, oltre a divertire il pubblico, si divertono molto anche tra di loro. Un’amicizia nata lavorando insieme e che è diventata sempre più forte e importanti. Spesso, infatti, i tre trascorrono anche dei momenti liberi insieme come svelano spesso condividendo foto e video sui social.