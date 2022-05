Attenzione se sei fidanzato con loro: sono sempre insoddisfatti in amore

Stai con uno dei segni zodiacali sempre insoddisfatti in amore? Noi ci auguriamo di no per te ma forse questa classifica dell’oroscopo la devi sbirciare!

Tu ed il tuo partner state insieme da qualche tempo ma ti sembra che qualcosa non vada?

Tutto è complicato, i drammi sono sempre dietro l’angolo e ti senti come se non fossi abbastanza per lui?

Bene, forse non lo sei!

No, aspetta: non fraintenderci. Quello che intendiamo è che il tuo partner potrebbe trovarsi nella classifica di oggi dell’oroscopo e, a quel punto, praticamente nessuno è abbastanza per lui o per lei. Tanto vale mettersi le gambe in spalla e… scappare!

I segni zodiacali sempre insoddisfatti in amore: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

A tutti è capitato, almeno una volta, di guardare il proprio partner e di dirsi: “Sarà lui la persona giusta per me? Sarà abbastanza al mio livello?”.

(Non mentire: sappiamo che lo hai pensato anche tu).

Visto che tutti siamo vittime e colpevoli di questo ragionamento, è inutile offendersi più di tanto. A tutti è capitato e a tutti capiterà di finire in questa dinamica!

I segni zodiacali sempre insoddisfatti in amore, però, fanno parte di una categoria a parte. Non sono mai soddisfatti, poco importa quale sia il partner che hanno vicino. Si lamentano continuamente, fanno sentire gli altri inadeguati e fuori posto e sono… beh, sempre insoddisfatti!

E se il tuo partner fosse tra loro? Controlla se il suo segno zodiacale è nella classifica di oggi!

Sagittario: quinto posto

Ai Sagittario capita spesso di essere veramente esigenti in amore e questo li mette nella nostra classifica di oggi.

Piuttosto che “accontentarsi” o cercare di lavorare emozionalmente sulla proprio relazione… i Sagittario preferiscono stare da soli!

C’è un motivo, infatti, se i Sagittario non sono nella classifica dei segni zodiacali più tolleranti di tutto l’oroscopo. Sono persone che si spazientiscono in fretta e che sono capaci di mollarvi di punto in bianco!

Pesci: quarto posto

Forse vi sareste aspettati di trovare i Pesci più in alto nella classifica dei segni zodiacali sempre insoddisfatti in amore.

La realtà, invece, è che ai Pesci capita spesso di essere insoddisfatti… ma per altri motivi!

Ai Pesci, infatti, capita spesso di doversi confrontare con persone che prima li amano alla follia, accecati dalla loro grazia e dalla loro bellezza. Spesso, però, dopo un primo momento di “follia”, gli spasimanti dei Pesci tornano sui propri passi, illudendo i Pesci e facendoli soffrire. Questo, ovviamente, ai Pesci non piace: ecco perché sono sempre sospettosi!

Bilancia: terzo posto

Per i nati sotto il segno della Bilancia c’è un problema veramente grave che è quello che li pone nella classifica dei segni zodiacali sempre insoddisfatti in amore.

La Bilancia sente, sempre, che il suo partner non è innamorato… quanto lo vorrebbe la Bilancia!

Stare con loro vuol dire sentire sospiri continui su quanto siano più romantiche, più appassionate, più emozionanti le relazioni degli altri.

Alla Bilancia niente va bene: l’erba del vicino è sempre più verde! Quando capita alla Bilancia di cambiare aria e relazione, ecco che i nati sotto questo segno si rendono conto che l’erba del vicino non è poi tanto diversa… anzi, è uguale alle altre!

Leone: secondo posto

C’è qualcuno più esigente in amore dei Leone? La risposta è sì, visto che sono solo al secondo posto della classifica dei segni zodiacali sempre insoddisfatti nelle relazioni.

Eppure, i Leone sono anche nella classifica dei segni zodiacali più esigenti in assoluto: insomma, non sono tipi facili!

Ai Leone manca spesso qualcosa, nelle relazioni, che non ammetteranno mai. I Leone vogliono il Grande Amore, quello con la “A” maiuscola che arriva a cavallo di un destriero bianco. Niente di male in questo, se non fosse che i Leone si raccontano (e raccontano agli altri) che non è questo quello che cercano!

Ecco che, quindi, spesso i Leone rendono la vita impossibile ai loro partner con gelosia non giustificata, freddezza, controllo ossessivo e egocentrismo ai massimi livelli!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre insoddisfatti in amore

Che si tratti di una relazione che dura da anni o di una che è appena iniziata, possiamo assicurarvelo.

I Gemelli non saranno mai e poi mai soddisfatti in amore!

Ai Gemelli, infatti, manca una cosa in particolare soprattutto quando si parla di relazioni: la capacità di entrare nella routine.

Quello che, da un lato, è il tratto più affascinante dei Gemelli (il fatto che siano persone particolarmente sfuggenti, sempre pronte all’avventura) le rende anche sempre insoddisfatte in amore.

Se non c’è il brivido, se non c’è il dramma o se non c’è… neanche loro sanno bene cosa, i Gemelli saranno sempre insoddisfatti in amore. Più si forzano a stare con voi e più vi renderanno la vita impossibile. Occhi aperti!