Da Non è la Rai al Grande Fratello Vip: sembra incredibile, ma è davvero lei!

Una carriera piena di partecipazioni televisive, partendo dagli esordi a Non è la Rai. E’ stata anche protagonista dell’ultimo GF Vip, la riconoscete?

Si può dire che di certo negli anni Novanta lo storico programma di Non è la Rai è stato un vero calderone di talenti nascenti. Sono tantissimi i volti che hanno mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da appena ragazzine e che oggi sono diventate delle star. Giovanissime, belle e spigliate, già dalla trasmissione della Fininvest si capiva chi aveva la stoffa per la tv.

Tra le ragazze dello show, molte hanno intrapreso la carriera di showgirl e continuano ad essere presenti sul piccolo schermo, tra ospitate e salottini dei talk. Una di queste è stata negli ultimi tempi spesso ospite di Barbara D’Urso, che entra nella sua vita raccontandone le vicende di mamma e di moglie.

Ma ripercorriamo qualche tratto saliente delle sue esperienze: dopo Non è la Rai ha condotto il programma Go-Cart su Rai 2, ha interpretato alcuni ruoli al cinema come quello di Annarella nel film “Annarè“, partecipa in veste di giurata ed opinionista in diversi programmi e nell’ultima edizione condotta da Alfonso Signorini, entra nella casa del GF Vip. Non avete ancora capito di chi parliamo? Continuate a leggere.

Maria Monsè, la bellezza sconvolgente della foto da giovane: oggi è così

Parliamo di Maria Monsè, nome d’arte di Maria Concetta La Rosa. Attrice e showgirl, abbiamo avuto modo di (ri)vederla all’interno della casa più spiata d’Italia dal 22 Novembre al 13 Dicembre 2021. Una breve partecipazione, in realtà, perché la Monsè non è stata capita da tutti i coinquilini, che hanno preferito allontanarla dal gruppo.

Lei però nella casa del GF Vip ci era già stata, durante la terza edizione condotta da Ilary Blasi, anche in questo caso per un breve periodo. Maria è seguitissima sui social e il suo profilo Instagram conta 204 mila follower che ne seguono con curiosità e attenzione gli aggiornamenti. In compagnia della bellissima figlia adolescente, si diverte a pubblicare video di coreografie improvvisate e svago, mentre quasi sempre delizia il pubblico con scatti che ne mostrano il fisico mozzafiato.

Quello che ci ha colpito questa volta, però, è stato proprio un tuffo nel passato che la showgirl ha deciso di condividere con chi la segue. Nello scatto vediamo una giovanissima Maria Monsé ai tempi di Non è la Rai. Viso pulito, sguardo intrigante ieri come oggi. La ragazzina di un tempo non ha perso lo stesso fascino che, se possibile, è anzi aumentato nel corso del tempo per una bellezza che continua a bucare lo schermo.